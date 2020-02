Valérie Mairesse : ses rares confidences sur sa prise de poids (exclu vidéo)

Valérie Mairesse fait ses premiers pas sur scène avec l’équipe du Splendid, portée à l’époque par Christian Clavier, Marie-Anne Chazel ou encore Thierry Lhermitte. Elle est d’ailleurs à l’époque la petite amie de ce dernier. Très vite, elle se retrouve au cinéma et joue notamment pour Agnès Varda dans "L’une chante, l’autre pas" (1977), Gérard Oury dans "Le Coup du parapluie" (1980) ou encore "Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ" de Jean Yanne (1982). Si elle n’a jamais cessé de tourner pour le cinéma et la télévision, depuis 2017, l’actrice se consacre au théâtre. D’ailleurs, Valérie Mairesse est actuellement sur les planches dans la pièce "Chasse à l’homme". Elle partage l’affiche avec Charlotte Gaccio et Thomas Lempire. Une comédie de boulevard sur les relations mère- fille.

Un nouveau corps à apprivoiser

Les auditeurs peuvent également la retrouver à la radio. Depuis le 15 décembre 2016, elle fait partie de la bande des "Grosses Têtes" sur RTL au côté de Laurent Ruquier. Invitée de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, Valérie Mairesse s’est confiée avec franchise. "Je vais bien. De toute façon, je suis née en voulant être heureuse. Je suis plutôt à la recherche du bonheur plutôt qu’à la recherche des problèmes", déclare-t-elle. Quant à ses kilos en trop, la comédienne a appris à faire avec. "Les régimes ? Bien entendu quand on est actrice, on a toujours peur d’être trop grosse. Ce qui fait que j’ai fait le yo-yo de 2-3 Kilos jusqu’à 50 ans. Malheureusement, après le yo-yo devient entre 10 et 15 kilos et là c’est plus embêtant", indique la mère de deux enfants. "Maintenant, il faut que j’apprivoise mon nouveau corps. C’est comme cela", ajoute Valérie Mairesse qui semble assumer sa prise de poids. "Je ne prends pas mal [les remarques faites aux Grosses Têtes]. J’aime bien qu’on me taquine", assure la comédienne.

Par Ambre L