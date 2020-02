Victoria Abril brouillée avec Laurent Gamelon ? Les silences éloquents de l’acteur (exclu vidéo)

Laurent Gamelon cartonne actuellement au théâtre dans la pièce écrite et jouée par Isabelle Mergault "Elle & Lui". Le comédien incarne Ron, un passionné de voitures, marié et père d’un fils unique. La famille voit son équilibre bouleversé par l’arrivée de Jeanne qui n’est autre que Jean, le premier mari de la mère. L’ex-époux avait disparu de la circulation pour devenir transsexuel et chanteuse à succès. En décembre dernier, jeanmarcmorandini.com révélait que Victoria Abril devait jouer dans la pièce d’Isabelle Mergault mais qu’elle avait dû annuler pour cause d’arrêt maladie. La comédienne d’origine espagnole devait jouer le rôle de Jeanne et c’est finalement un homme qui a été casté en la personne de Philippe Vieux.

Une mésentente en lien avec leurs rôles dans "Clem" ?

Un changement de casting évoqué dans "Face à la scène" sur Non Stop People. "À l’origine de cette pièce, on devait retrouver Victoria Abril", annonce Christophe Combarieu. Une remarque qui a peu inspiré Laurent Gamelon. "Qui ça ?", répond le comédien avec froideur. "Ça aurait fait plaisir à un certain public de télévision de retrouver le couple de "Clem" ", avance alors le journaliste. "Je ne sais pas. […] Vous avez d’autres questions comme cela ?", répond Laurent Gamelon. Sans s’épancher, le comédien ne semble pas faire mystère de ce qu’il pense de Victoria Abril. Et l’acteur aperçu dans "Le Placard" de Francis Veber ne semble pas tenir en grande estime l’héroïne de Pedro Almodovar. Une mésentente qu’il ne cache pas. Invité de RTL le 20 janvier dernier, Laurent Gamelon avait eu la même attitude à l’encontre de Victoria Abril, son ancienne partenaire dans la série "Clem" sur TF1.

À l’inverse, le comédien ne tarit pas d’éloge sur sa camarade de "Elle & Lui". "Avec Isabelle Mergault ça se passe très bien, très naturellement, on est un peu de la même famille de comiques, on a le même sens de la comédie", commente-t-il dans "Face à la scène".

Par Ambre L