50 mn Inside : Omar Sy revient sur sa rencontre marquante avec Harrison Ford

Tout sourit à Omar Sy. Après son succès retentissant dans Intouchable, le comédien français séduit à présent Hollywood et les Américains. L'acteur sera bientôt à l'affiche du film L'Appel de la Forêt de Michel Hazanavicius, qui sortira dans les salles obscures françaises le mercredi 19 février. Dans ce long-métrage rempli d'aventures, il donne la réplique au très célèbre Harrison Ford. Omar Sy réalise actuellement la promotion du film et pour cette occasion, il a été reçu sur le plateau de Nikos Aliagas dans l'émission "50 mn Inside, ce samedi 15 février. Dans son portrait en cinq dates, il est revenu sur son incroyable rencontre avec Harrison Ford qui le marquera à vie.

Harrison Ford a débarqué seul en hélicoptère

Un souvenir qui restera gravé dans sa mémoire... Lors de son interview, Omar Sy a confié à Nikos Aliagas ce moment incroyable lorsqu'il a pour la première fois rencontré la légende hollywoodienne. Il a révélé : "La rencontre, elle est simple et basique. On arrive très tôt sur le tournage, on nous prépare, on est déjà habillé. Et puis d'un coup, on entend : il arrive ! On sait que 'il' c'est Harrison Ford. Il arrive ! Et là on entend des bruits d'hélices. Un hélicoptère... Le truc se pose... On voit un monsieur sortir, fermer la porte, il est tout seul. Toi, tu mets une heure en voiture le matin pour venir, t'es en train de dormir... Et lui, il arrive avec son hélicoptère, normal quoi ! Je ne sais pas d'où il est venu, mais il est venu comme ça. J'ai dit : 'Bon, ok, c'est vraiment Harrison Ford ! C'est Indiana Jones qui vient tourner'." Harrison Ford conduisait seul son hélicoptère, ce qui a d'autant plus marqué Omar Sy, qui a créé l'association CéKeDuBonheur.

Par Solène Sab