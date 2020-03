7 à la maison : Lorenzo Brino, l’un des jumeaux est décédé à 21 ans

Les fans de "7 à la maison" font face à une triste nouvelle. L’un des acteurs de la série qui notamment révélé l’actrice Jessica Biel a trouvé la mort dans un accident de la route a rapporté le site TMZ dimanche 15 mars. Issu d’une fratrie de quadruplés, Lorenzo Brino a interprété de 1999 à 2007 l’un des jumeaux de la famille Camden en alternance avec ses frères. Puis, dès la septième saison, seuls Lorenzo et son frère Nikolas ont gardé une place récurrente dans la série afin d’incarner les jumeaux Sam et David. Ce n’est malheureusement pas la première fois que la série perd l’un de ses membres. En septembre 2014, Sarah Goldberg qui incarnait le docteur Sarah Glass a été victime d'une crise cardiaque. Sur les réseaux sociaux, amis et proches de Lorenzo Brino lui ont rendu hommage.

Sa sœur lui rend un magnifique hommage

Le site TMZ a annoncé la mort de Lorenzo Brino dimanche 15 mars. Le jeune homme de 21 homme a trouvé la mort dans un accident de la route survenu lundi 9 mars vers 3h du matin en Californie dans le comté de San Bernardino. L’acteur aurait perdu le contrôle de son véhicule et percuté un pylône. Il était alors seul dans la voiture. Sa sœur Mimi lui a adressé un bouleversant hommage sur Instagram. "Tu es peut-être parti mais c’est vrai quand les gens disent ‘Disparu mais jamais oublié’. Dire que tu étais une bénédiction est un euphémisme (…) Je suis si heureuse de savoir que tu m’as aimée et que j’ai un ange gardien à mes côtés pour toujours (…)" Sa tante Janet Brino a déclaré : "Ta perte est comme un trou dans mon cœur. Sans doute Dieu avait-il besoin d’un nouvel ange à ses côtés et il t’a choisi. Je t’en prie garde un œil sur ton papa et ta maman, ta sœur Mimi et tes frères Antonio, Zachary et Nikolas…" Pour l’heure, ni Beverly Mitchell ni aucun membre de la série n’a réagi.

Par Valentine V.