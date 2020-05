Adeline Blondieau : ce calvaire qu'elle a vécu après son mariage avec Johnny Hallyday

Faustine Bollaert a repris du service sur France 2. L'animatrice qui a passé le confinement avec son mari l'écrivain Maxime Chattam et ses enfants, avait avoué s'ennuyer sur la fin. Il lui tardait de reprendre le chemin des plateaux télé. C'est désormais chose faite. Depuis la fin du confinement, elle a repris les enregistrements de sa quotidienne de témoignage "Ça commence aujourd'hui".

Ce vendredi 22 mai, France 2 diffusait un épisode inédit enregistré avant le confinement ayant pour thème : Célébrités, leur nouvelle vie. En plateau, Gérard Vivès, l'ancien prof de sport efféminé de la sitcom "Les filles d'à côté", Sophie Favier et l'actrice Adeline Blondieau. Cette dernière est revenue sur sa soudaine notoriété après son mariage avec Johnny Hallyday. Et ça n'a pas été facile à gérer !



"C'était compliqué de se faire cracher dessus"



"Ça a été très violent, parce que j'avais 18 ans. J'étais très jeune. Il y avait une très grande différence d'âge", a commencé l'ex-femme de Johnny. Mais ce n'est pas le pire. Non, son pire souvenir reste la réaction des fans envers elle. Elle se remémore ce douloureux moment : "Les fans étaient très agressifs envers moi et c'était très compliqué de se faire taper dessus, cracher dessus, insulter quand on rentrait ou quand on sortait de chez soi."

Très étonnée, Faustine Bollaert l'interrompt et lui demande si c'était vraiment "à ce point-là". Et Adeline Blondieau confirme. Elle va même plus loin expliquant que pour se protéger de ses fans indélicats, elle en est même venue à avoir des gardes du corps.

Par Mélanie C.