Adeline Blondieau : Frédéric Deban brouillé avec l'actrice, "On ne s'aime pas" (Exclu vidéo)

Du lundi au vendredi, Jordan de Luxe présente son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Ainsi, depuis septembre dernier, l'animateur a reçu une pléiade d'artistes, de Clara Morgane à Thierry Beccaro en passant par Christophe Carrière ou encore Gil Alma. Récemment, c'est avec le frère de Francis Lalanne qu'il a pu échanger. Jean-Félix Lalanne a réagi aux récentes polémiques qui entourent son frère.

"Il est tellement à fond dans ses arguments et ses arguments tiennent la route (...) C'est la conclusion qui ne tient pas la route (...) Il est très intelligent. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'on ne parle pas de son talent (...) L'impression qu'on a, c'est qu'il s'est moins consacré à sa carrière artistique qu'à ses combats, du coup les générations qui passent ne connaissent pas son talent. Il ne rentre que dans des combats qui ne le servent pas (...) Ce sont des combats perdus d'avance", expliquait-il.

"Je ne l'aime pas"

Ce vendredi 11 juin 2021, Jordan de Luxe a reçu Frédéric Deban dans son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'acteur a parlé de son livre "Journal d'une renaissance" et est revenu sur sa participation au spin-off de "Sous le soleil" sur TMC. Un tournage dont il ne garde pas de bons souvenirs. "Avec l'actrice principale, on n'était pas très copains, parce qu'on ne s'aime pas. Elle ne m'aime pas et je le lui rends bien", a-t-il dit. Si au départ, il n'a pas souhaité révéler le nom de l'actrice en question, il a fini par lâcher le morceau : "C'est l'ex madame Hallyday, Adeline Blondieau, qui ne m'aime pas, qui ne m'a jamais aimé et je lui ai bien rendu quand même", a-t-il continué.

Jordan de Luxe a voulu savoir quelle était l'origine de leur brouille. "Déjà, on tournait très, très peu de scènes ensemble. On n'était pas responsable de ça car ce n'était pas nous qui écrivions les scripts. C'était pas tellement le fait qu'elle ait fait quelque chose contre moi, c'est le fait que, je ressentais, par exemple, lorsque nous étions à la cantine (...) je n'étais jamais à sa table", a-t-il répondu. Et de poursuivre : "On ne s'aimait pas, je pense qu'elle ne pourra pas dire le contraire. Je ne souhaite même pas qu'elle réagisse d'ailleurs. Par exemple, pour le spin-off de 'Sous le soleil', je n'ai au aucune séquence dans aucun épisode avec elle, je pense que c'était à sa demande. Ça ne m'a pas énervé (...) parce que pour que je sois contrarié faut que j'aime les gens, et je ne l'aime pas".

