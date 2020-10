Adeline Blondieau : le nouveau métier étonnant de l'ex-femme de Johnny Hallyday

De 1996 à 2008, la série "Sous le soleil" a été diffusée sur nos petits écrans. Devenue culte, la sitcom distribuée dans 135 pays a révélé les actrices Tonya Kinzinger, Bénédicte Delmas ou encore Adeline Blondieau. Déjà connue pour son rôle dans la série "Les filles d'à côté", l'ex-femme de Johnny Hallyday campait le rôle de Caroline Drancourt durant plus d'une décennie... avant de dire adieu à la comédie.



La jolie brune s'est ensuite essayée à l'écriture de bande dessinées, métier qu'elle exerce aujourd'hui en parallèle. Et après avoir tenté de s'imposer dans la confection de livres pour enfants, Adeline Blondieau a encore changé de carrière. C'est ce que la mère de famille révèle dans l'émission "Star des séries télé cultes, que sont-elles devenues ?" qui sera diffusée ce vendredi 2 octobre 2020 sur TFX.

Adeline Blondieau signe une nouvelle reconvERSion surprenante

Plus de 20 ans après ses débuts dans l'acting, Adeline Blondieau est désormais sophrologue ! Une nouvelle vie menée loin des projecteurs en région parisienne. L'ancienne actrice est en effet installée dans les Hauts-de-Seine où elle réside dans l'ombre, avec ses deux enfants, Aïtor, 19 ans et Wilona, 8 ans. Sophrologue spécialisée dans le stress, Adeline Blondieau exerce sa profession dans le 9e arrondissement de Paris où elle a ouvert son propre cabinet. "Cette reconversion, c'est la continuité logique de ma vie, dit-elle. Je me suis aperçue que j'avais perdu 12 kilos et que mon fils ne pouvait plus me voir. Je m'abîmais très profondément." a-t-elle confié.



Dès qu'elle le peut, Adeline Blondieau se réfugie en Camargue, région où elle a acheté une maison il y a deux ans. Une demeure loin du tumulte parisienne où elle peut s'adonner à ses deux passions : le yoga et l'équitation.