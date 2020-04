Adeline Blondieau : ses confidences sur sa mère touchée par le coronavirus

Adeline Blondieau a donné de ses nouvelles en cette période de confinement au magazine Ici Paris paru mercredi 29 avril. L’actrice, installée en Camargue, n’est pas seule. "Je suis avec ma fille Wilona, mon chéri, sa fille de 22 ans et son mec, et avec ma sœur. Nous étions venus passer quelques jours ici mais nos trains ont été annulés et nous n’avons jamais pu rentrer chez nous" raconte Adeline Blondieau. Loin de la région parisienne, celle qui a joué dans "Sous le soleil" aide donc sa fille avec ses devoirs, "Je pensais que ça allait être la punition mais pas du tout ! L’ambiance est même assez zen. Comme Wilona a un déficit de l’attention, je lui fais cours du lundi au dimanche pendant deux heures" confie celle qui est devenue sophrologue. Et elle évoque également sa maman.

"C’est très dur pour les gens d’un certain âge"

Depuis le début du confinement, Adeline Blondieau occupe donc ses journées avec les devoirs de sa fille, les moments en famille et le "suivi des patients" de son cabinet de sophrologie. Elle révèle d’ailleurs continuer les téléconsultations et mettre en ligne "des vidéos de relaxation pour enfants et adultes". Si les nouvelles sont positives, l’ancienne femme de Johnny Hallyday a eu quelques peurs depuis le début de la pandémie de coronavirus, notamment pour sa mère. "Ma mère l’a attrapé. Par chance, elle n’a pas eu une forme très sévère et n’a pas été hospitalisée. Mais ça a mis beaucoup de pression. J’ai également plusieurs amis qui l’ont chopé. C’est très dur pour les gens d’un certain âge, on a peur pour eux" révèle Adeline Blondieau.

Par Non Stop People TV