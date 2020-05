Adeline Blondieau : ses révélations sur l'"ambiance épouvantable" dans les coulisses de "Sous le soleil"

L’heure des règlements de comptes a sonné ! Ce vendredi 22 mai, Faustine Bollaert a reçu sur les plateau de "Ca commence aujourd’hui" des personnalités du petit écran ayant fait le choix de quitter le monde des strass et des paillettes. Parmi elles, l’ancienne Miss France Cyndie Fabre, l’animatrice Sophie Favier, ou encore Gérard Vivès, et une certaine Adeline Blondieau. Aujourd’hui devenue sophrologue, celle qui a fait les beaux jours de TF1 avec la série “Sous le soleil” en a profité pour balancer sur les choix de la production qui “s'était mis en tête de me faire un rôle qui passait son temps à souffrir, à se faire maltraiter”.

Des histoires lourdes à jouer pour l’ex-femme de Johnny Hallyday : “Je leur ai demandé de changer ça parce que moi me faire taper dessus, insulter, cocufier… à un moment donné c’est devenu trop pesant et je leur ai demandé de changer et ils m’ont dit 'bah non c’est pas possible’”. “Quand toute la journée tu fais des scènes où tu te fais insulter, malmener, où il y a une ambiance épouvantable parce que toutes les scènes sont pesantes… Tu fais ça pendant des semaines et des semaines, tu es plombée”, a-t-elle confié. Finalement, la comédienne décide de quitter la série au bout de 14 ans : “J’étais pas bien et du coup je leur ai demandé si c’était possible de changer. Ils m’ont dit non, que j’étais chiante. J’ai dit 'bah écoutez, tant pis, dans ces cas-là, je reviens pas'”.

Le burn-out d'Adeline Blondieau

Adeline Blondieau a également décrit “l'ambiance épouvantable” en coulisses : “Je trouve que les tournages humainement c’est très difficile et que c’est une vie où on vous laisse pas beaucoup part à votre intimité, qu’on vous prend beaucoup de choses : votre temps, votre santé... Que tout le monde s’en fout en fait”. A force de travailler “sans plaisir” et “gratification”, elle fait un burn-out : “Je me suis construis en tirant sur la machine en tirant sur la corde et en disant ‘ça passe, quatre heures de sommeil par jour ça passe large’. Et puis on tire, on tire sur la corde et puis un jour le corps s’arrête”. Un témoignage qu’elle conclut : “Je me suis dit que mon fils ne méritait pas d'avoir une mère dans cet état-là. J'étais un légume, je ne parlais plus, je ne marchais plus”.

