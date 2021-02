Adil Rami : Alix des Marseillais draguée par le champion du monde, elle balance

Si les internautes avaient tous pris la défense d’Alix quand Benjamin Samat lui a été infidèle dans "Les Marseillais", ils sont aujourd’hui tous d’accord pour dire que la jeune femme a "pris la grosse tête". Un sentiment partagé par le joueur de football Adil Rami… qui est visiblement un fan de téléréalité.

Il y a quelques jours, le champion du monde regardait l’émission "Les Princes et les Princesses de l’Amour", diffusée sur W9. Agacé par l’attitude d’Alix qui est à l’affiche du programme, le sportif a expliqué qu’il l’a trouve "insupportable". Très vite, de nombreux internautes ont relayé la story d’Adil Rami pour exprimer leur accord avec le fait que la jeune femme est devenue beaucoup trop "colérique" à l’écran. Une critique inadmissible pour Alix qui s’est empressée de lui répondre. La jolie brune a commencé par partager les captures d’écran d’un compte fan montrant que le footballeur a "liké" plusieurs de ses photos sexy sur Instagram. "Adil Rami fanatique d’Alix. Après ça la clash on sait tous c’est parce qu’elle ta cala pas dans ses dm et t’as eu la haine" pouvait-on lire en légende des captures d’écran.

Alix balance sur Adil Rami

Quelques instants plus tard, Alix a partagé une capture d’écran de ses messages privés pour démontrer qu’Adil Rami a déjà tenté d’entrer en contact avec elle. On voit en effet que l’ex de Pamela Anderson lui a écrit : "Elle est là Madame Alix ?". Un message auquel la candidate n’a jamais répondu…

Visiblement furieuse, Alix a ensuite taclé le joueur : "La HONTE les mecs qui essayent de te tailler en public alors qu’ils te suc*** en pv". Et d'ajouter : "Les vieux gars qui font des cakes alors qu’ils dorment dans tes DM depuis 2019. Retourne jouer à la balle c’est mieux. (J’ai toutes tes tentatives en screen t’es tuba)" a-t-elle lancé.



Par E.S.