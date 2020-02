Adriana Karembeu : Christian Karembeu l’avait séduite d’une façon très originale

La vie amoureuse d'Adriana Karembeu a été marquée par sa relation avec le footballeur Christian Karembeu. Ces derniers s'étaient mariés en décembre 1998. Leur séparation avait été annoncée en mars 2011, soit 13 ans après leur union en Corse. Dans Paris Match, l'acolyte de Michel Cymes sur France 2 avait révélé les raisons de leur divorce.

"Nous n'avions plus de vie de couple. J'ai quitté Paris et je me suis retrouvée, au gré de ses transferts, à Gênes, Madrid, Middlesbrough, Athènes, Genève et Bastia (...) Il voulait toujours que je fasse les choses avec lui et n'aurait pas supporté que je parte huit jours en vacances avec une amie ! Mais cela ne me dérangeait pas, car toute ma vie tournait autour de lui", expliquait-elle. Depuis, Adriana Karembeu a refait sa vie avec Aram Ohanian, un homme d'affaires avec lequel elle a eu une fille prénommée Nina.

"Il se met à côté d'elle..."

En 2001, Christian Karembeu avait été l'invité de Thierry Ardisson dans son émission "Tout le monde en parle". À ce moment-là, son couple avec Adriana Karembeu faisait l'objet de rumeurs sur une supposée séparation. L'animateur avait alors voulu savoir si tout allait bien entre eux. "Tout va très bien", assurait-il.

Un an auparavant, Thierry Ardisson était revenu sur leur rencontre, livrant des détails sur la naissance de leur histoire d'amour en présence d'Adriana Karembeu. "Dans un bus d'aéroport, elle tombe sur un type qui lui dit : 'Vous mesurez combien ?' Voilà comment draguer Adriana Karembeu !" lançait-il. Et de poursuivre : "Ils montent dans l'avion tous les deux (...) Il se met à côté d'elle et à la fin de son voyage, il vous a laissé son chapeau. Ça vous a touché", continuait-il. Ce à quoi Adriana Karembeu avait répondu : "C'était mignon parce qu'il me disait : 'Je n'ai rien sur moi'". Après un coup de téléphone, le sportif l'a rejoint à Milan pour "prendre un café". "Il a gagné", concluait alors Thierry Ardisson.

Adriana Karembeu est à retrouver à 21h05 ce mardi 11 février sur France 2 dans "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" au côté de Michel Cymes.

Par Non Stop People TV