Adriana Karembeu : comment son émission avec Michel Cymes l'aide dans l'éducation de sa fille

En acceptant de co-animer l’émission "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" avec Michel Cymes, Adriana Karembeu ne s’attendait pas à changer toute son hygiène de vie. "Au fil de ces expériences, j’ai changé de nombreuses facettes de mon existence. Parfois après un déclic violent. Car bien que j’aie entamé des études de médecine et que la santé m’intéresse, certains clichés ont la vie dure et la science a fait d’énormes découvertes ces vingt dernières années", a-t-elle confié à Télé-Loisirs à l'occasion de la diffusion d'un numéro dédiée au cerveau, le mardi 2 mars, sur France 2, à 21h05. L’ancien mannequin se souvient particulièrement du numéro "où il était question des produits transformés pour la nourriture". "J’ai découvert les chiffres hallucinants des dégâts qu'ils peuvent faire sur l’organisme… Ce fut comme un électrochoc ! Depuis, mon mari et moi avons révolutionné notre alimentation", a-t-elle expliqué.

Adriana Karembeu a dévoilé ses nouvelles habitudes alimentaires : "Nous cuisinons tous les deux, pour Nina, notre fille, mais aussi pour nous. Fini l'achat de plats préparés avec ses sucres et graisses cachés ! Mais attention, je suis gourmande : je mange de tout, y compris du beurre et des frites. L’essentiel est d'avoir une nourriture variée et de manger sans excès. Il faut découvrir son "point de félicité", c’est-à-dire à quel moment la bouchée suivante sera moins savoureuse que la précédente. Donc avoir juste encore un peu envie de manger. Ce n’est vraiment pas facile pour les gastronomes, mais on peut en faire une habitude… Parfois, c’est compliqué pour moi !" Quant à la pratique du sport, celle qui courait et nageait "de temps en temps", a finalement compris que "le sport pratiqué régulièrement avait des effets pour tant de parties du corps qu’il était indispensable".

Pourquoi Adriana Karembeu court pieds nus ?

"Aujourd’hui, je cours avec mon mari le matin après avoir emmené ma fille à la crèche : environ trente minutes, au moins cinq fois par semaine. Parfois, il fait froid, je n’ai pas envie, mais je sais que je serai mieux après. Car c’est bon pour le cœur, les artères, le squelette et le mental ! Et au niveau cognitif, nous sommes bien plus efficaces, notre sommeil aussi y gagne en qualité", a poursuivi l’animatrice. Quant aux révélations faites sur le cerveau lors des émissions, elles lui ont servi "pour l’éducation" de sa fille Nina (née en août 2018) : "En particulier, ce qui concerne les folles capacités cognitives avant l'âge de 3 ans. Par exemple, mon mari et moi, nous lui parlons en français et en anglais – notamment pour lui raconter des histoires – et, moi, en slovaque, ma langue maternelle. Et elle suit très bien !".

En plus de découvrir plusieurs langues, le top veille à lui "faire découvrir la nature, les arbres, la terre… car elle est une petite fille de la ville". "Il y a les promenades, bien sûr, mais elle fait aussi ses propres plantations. Prendre l’habitude de se connecter à la nature est bénéfique autant pour le corps que pour l’esprit", a-t-elle conclu.

Par C.F.