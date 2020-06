Adriana Karembeu maman : elle dévoile une rare photo avec sa fille

Après plus de dix ans de relation avec le footballeur Christian Karembeu, Adriana Karembeu a refait sa vie avec Aram Ohanian, un homme d'affaires d'origine arménienne. Le couple s'est marié en juin 2014 à Monaco. De leur union est née une petite fille prénommée Nina, le 17 août 2018. Le mannequin l'avait officiellement présentée en couverture de Paris Match. "Permettez-moi de vous présenter mon trésor, ma fille Nina, le plus grand amour de ma vie !" disait-elle en légende.

En février dernier, dans le podcast "Parents d'abord" pour Télé-Loisirs, Adriana Karembeu se disait prête à adopter. "J'adorerais adopter. Si c'est ma propre décision, je veux adopter trois enfants, là, maintenant ! Je pourrais lancer des démarches, j'en ai très envie. Pour mon mari, c'est un peu plus compliqué. Dans le couple, on est deux, il faut que j'en discute avec lui. C'est vrai qu'on a eu notre fille tard. Mon mari a 51 ans. C'est sa seule crainte, quand on ne va plus être là... Alors que moi, je me dis : 'Les enfants seront ensemble, c'est rassurant', expliquait-elle.

"Cette photo est magnifique"

Dimanche 7 juin, Adriana Karembeu a ravi ses fans. En effet, le mannequin de 48 ans a posté un cliché sur lequel elle apparaît main dans la main avec sa fille Nina, qui a bien grandi ! En légende, elle a posté le message suivant : "Belle fête des mères à toutes les mamans !" Une publication qui a fait réagir sa communauté. "Comme elle a grandi, très jolie petite fille", a posté un internaute. "Cette photo est magnifique", a poursuivi un autre.

Avant la naissance de son premier enfant, Adriana Karembeu a été victime d'une fausse couche. Une épreuve qu'elle avait évoquée dans un entretien à Paris Match en 2017. "L'année dernière, je suis tombée enceinte et j'étais folle de bonheur ! Malheureusement, c'était un oeuf clair que j'ai perdu à sept semaines de grossesse", confiait-elle. Et de poursuivre : "Dans les mois qui ont suivi, je ne pouvais pas croiser une femme enceinte ou avec un bébé sans sentir les larmes me monter aux yeux".

