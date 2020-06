Adriana Karembeu : pourquoi elle a eu peur pendant le confinement

Dès l’annonce du confinement dans plusieurs pays, Adriana Karembeu s’est réfugiée avec son époux et sa fille Nina au Maroc. Très discrète pendant de longues semaines, l’ancien mannequin a finalement accordé un entretien à nos confrères de Télé Loisirs. L’occasion pour la maman de la jeune Nina de donner de ses nouvelles : "Je suis à Marrakech. J’ai une chance folle dans cette période dramatique : je suis avec mon mari Aram et ma fille, dans notre hôtel (Le palais Ronsart ouvert en mars 2019, ndlr). Évidemment, celui-ci est vide, c’est donc assez étrange… Nous avons hésité entre Monaco dont je suis citoyenne et ici, où je passe normalement l'été. Je crois que c'était le bon choix. Je suis extrêmement prudente, je ne sors pas".

"J’aurais sans doute réagi différemment sans ma fille"

Et si le Maroc a finalement été déconfiné le 10 juin dernier, Adriana Karembeu a vécu dans la peur pendant de longues semaines : "J'aurais sans doute réagi différemment sans ma fille mais en tant que parents, nous devons être prudents pour Nina : elle a besoin de nous ! Quand Emmanuel Macron a décrété le confinement en France, j’ai eu la réaction que j’avais eue lors des attaques terroristes le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Je me suis dit : 'Où sont ceux que j’aime ?' Ma mère réside en Slovaquie [pays natal d'Adriana, ndlr], un endroit peu touché par l'épidémie, mais ma sœur séjournait en République dominicaine. Après quelques jours de tensions, elle a réussi à prendre un avion pour revenir à Paris… J'étais soulagée. Partout dans le monde, ce virus a engendré la maladie, le deuil, la détresse. Moi, je vis dans un lieu privilégié et je suis aussi un peu sauvage, alors l’isolement me va. C’est ma nature, mais j’ai également été conditionnée pour cela. Enfant, mon père m’enfermait dans ma chambre, je n’en sortais que pour aller en cours. Mon mari est mon antithèse, il m’apprend à sortir de ma bulle".

Par Alexia Felix