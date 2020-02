Adriana Karembeu prête à adopter, sa touchante confidence

Après des années d'attente, Adriana Karembeu est enfin devenue maman en 2018 après avoir donné naissance à sa fille Nina. Si le bonheur est complet pour l'animatrice, Adriana Karembeu a révélé lors de son passage dans le podcast "Parents d'abord" pour Télé Loisirs qu'elle a très envie d'adopter pour que sa fille puisse avoir des frères et des sœurs : "J'adorerais adopter. Si c'est ma propre décision, je veux adopter trois enfants, là, maintenant ! Je pourrais lancer des démarches, j'en ai très envie. Pour mon mari, c'est un peu plus compliqué. Dans le couple, on est deux, il faut que j'en discute avec lui. C'est vrai qu'on a eu notre fille tard. Mon mari a 64 ans. C'est sa seule crainte, quand on ne va plus être là... Alors que moi, je me dis : "Les enfants seront ensemble, c'est rassurant".

Bientôt un deuxième enfant ?

Malgré tout, Adriana Karembeu a tout de même un regret, celui de ne pas avoir eu d'enfants plus tôt : "Je me suis trompée. J'aurais dû faire un enfant avant pour pouvoir en faire plus. Après, ça s'est passé comme ça, j'ai réalisé trop tard. Et encore, je suis tellement reconnaissante que ce miracle m'ait été possible. Tout le monde m'avait prévenue que ma vie allait changer. Mais je n'aurais jamais imaginé cela. Je suis remplie d'amour. Je ne pensais pas qu'on pouvait aimer à ce point. Ça prend toutes vos tripes, votre corps et vos pensées. Je suis prête à égorger quiconque représenterait un danger pour ma fille. Je suis une louve, un tigre, c'est fou. C'est quelque chose de très animal".

Par Alexia Felix