Adriana Karembeu : Quelle taille mesure le célèbre mannequin ?

C’est sur les bancs de la faculté de médecine à Prague que la jeune Adriana Sklenarikova se fait remarquer par un recruteur d’une agence française de mannequins lors d’un concours de beauté. Il faut dire que la jeune femme a tout du parfait mannequin : blonde aux yeux bleus avec une plastique irréprochable et surtout une taille idéale. En effet, Adriana Karembeu mesure 1,85 mètre. Ses mensurations officielles sont d’ailleurs 87-59-90 cm. Et la belle Slovaque peut se targuer d’être parmi les personnes à avoir les plus grandes jambes du monde. En 2011, celle qui s’est reconvertie comme animatrice à la télévision entrait dans le "Guinness Book des records" grâce à ses jambes de 126 cm, les plus longues du mannequinat donc. "Ma grande taille m’a bien servie. (…) Je n’ai jamais été complexée. Je suis ravie, fière d’être grande, cela donne une certaine prestance", déclarait-elle d’ailleurs dans les colonnes du Parisien.

Le mannequin retraité des podiums

Retirée du monde du mannequinat depuis plusieurs années, Adriana Karembeu se consacre à sa vie de famille et à son métier d’animatrice. La quadragénaire a accueilli le 17 août 2018 une petite Nina avec son second mari, l’homme d’affaires Aram Ohanian. "L’arrivée de Nina a été un véritable tremblement de terre : tout est retombé à sa place, mais à une autre place. Beaucoup plus logique, évidente… Je me réveille le matin le sourire aux lèvres, tout est parfait", confiait-elle à ce sujet à Télé Loisirs en décembre 2018. La famille vit principalement à Marrakech au palais Ronsard, un cinq étoiles tenu par l’entrepreneur. Depuis 2012, elle coanime sur France 2 "Les pouvoirs extraordinaires du corps" avec Michel Cymes.

Adriana Karembeu est à retrouver ce mardi 7 janvier sur France 2 au côté de Michel Cymes pour un numéro de "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" consacré à l’amour.

