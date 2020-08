Adriana Karembeu révèle avoir été "expatriée" du Maroc avec sa fille

Lors du dernier numéro des "Pouvoirs extraordinaires du corps humain" diffusé en mai lors du déconfinement, Adriana Karembeu n'était pas apparue auprès de Michel Cymès. Confinée au Maroc où elle réside au prestigieux Palais Ronsard à Marrakech avec son époux Aram Ohanian et sa fille Nina, l'animatrice n'avait alors pas pu rejoindre les plateaux de télévision en France. Pour être présente dans le prochain numéro de l'émission et retrouver son acolyte, Adriana Karembeu a assuré dans les colonnes de Télé Poche ce lundi 10 août, avoir été "expatriée" du Maroc en juillet, a rapporté Gala.

Adriana Karembeu de retour en France avec sa fille

"Pour ces enregistrements, j'ai réussi à me faire expatrier du Maroc début juillet avec ma fille Nina, mon mari Aram est resté sur place", a-t-elle révélé en expliquant la situation actuelle au Maroc : "Le pays étant toujours confiné et on ne sait pas quand les frontières seront rouvertes". C'est donc seulement en compagnie de sa fille qu'Adriana Karembeu a pu retourner en France et reprendre son activité à la télévision. Le tournage du nouveau numéro avec Michel Cymès a ainsi été "récemment terminé" après avoir "été interrompu par le confinement". Malgré cette période où la maman est restée éloignée des écrans, Adriana Karembeu relativise. "Ce serait vraiment déplacé de ma part de me plaindre", assure Adriana Karembeu qui estime avoir "eu la chance de ne déplorer aucun décès".

Par Marie Merlet