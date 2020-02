Adriana Karembeu : Ses rares confidences sur sa "haine" de son père

Adriana Karembeu a attendu longtemps avant de franchir le pas. L’ex-mannequin a choisi de privilégier sa carrière dans un premier temps avant de penser devenir mère. C’est à 40 ans passés et après sa rencontre avec l’homme d’affaires Aram Ohanian qu’elle a choisi de devenir mère. Mais un rendez-vous avec son gynécologue avait refroidi ses ardeurs. "Il m’a donné les probabilités pour une femme après 40 ans d’avoir un enfant. C’était effrayant", confiait-elle au micro de "50 Minutes Inside". Après avoir fait une fausse-couche et vécu plusieurs fécondations in-vitro, elle a accouché d’une petite Nina le 17 août 2018. Mais si son désir d’enfant a été si long à venir, c’est pour une raison très personnelle.

Adriana Karembeu en veut terriblement à son père

Adriana Karembeu en parle dans le podcast de nos confrères de "Télé Loisirs" Parents d’abord. "Souvent je pense que c’est à cause de mon enfance et de mon père que j’ai mal vécu. Mais peut-être que ce n’est pas ça. Mon désir d’enfant est venu très tard", confie celle qui anime l’émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain aux côtés de Michel Cymès. Adriana Karembeu se livre à cœur ouvert et est très touchante lorsqu’elle parle de la maternité. "Peut-être que j’avais peur de reproduire de ce que j’ai vécu même si ça paraît complètement débile", glisse la maman de Nina. En effet, elle a révélé avoir énormément souffert du manque d’attention et des réflexions de son père qui la rabaissait sans cesse. "Quand j'étais enfant, je me suis sentie non seulement pas désirée, mais détestée. Peut-être que ça joué dans mon inconscient, ça a peut-être une influence... La blessure est encore plus profonde quand on a un enfant. Comment il a pu ? C’est encore plus incompréhensible, encore plus douloureux." Pour éviter de trop souffrir, Adriana Karembeu a décidé "d’aller de l’avant" et de ne "pas penser" trop au passé. Pour l’instant, Nina n’a toujours pas vu son grand-père. Pourtant, il lui a écrit à sa naissance, mais Adriana Karembeu est intransigeante. "J’ai la haine […] Il n’a pas changé, soyez-en sûr."

Par Mélanie C.