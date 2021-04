Adriana Karembeu : son petit tacle cinglant à Michel Cymes

Depuis quelques années maintenant, Adriana Karembeu et Michel Cymes travaillent main dans la main. Elle co-anime l'émission santé diffusée sur France 2 "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" dans laquelle elle aborde avec le médecin le plus célèbre de France le corps humain et sur ce qu'il peut faire d'exceptionnel. Un programme qui a littéralement changé son mode de vie comme elle le confiait le 2 mars dernier dans les colonnes de Télé-Loisirs. "Au fil de ces expériences, j’ai changé de nombreuses facettes de mon existence. Parfois après un déclic violent. Car bien que j’aie entamé des études de médecine et que la santé m’intéresse, certains clichés ont la vie dure et la science a fait d’énormes découvertes ces vingt dernières années".

"Pourtant, il a un énorme pif"

À l'occasion du deuxième numéro, Adriana Karembeu a accepté de se confier au micro d'Europe 1, dans l'émission "Culture Médias". Pour ce nouvel épisode qui était diffusé ce mardi 27 avril, le duo de choc s'intéressait à l'odeur. Le mannequin en a profité pour lancer une petite pique à Michel Cymes qui risque de ne pas lui plaire. En effet, elle s'est félicitée d'avoir un meilleur odorat que son partenaire : "Pourtant, il a un énorme pif" a-t-elle lancé. Elle a ensuite ajouté : "Je rigole, la taille du nez n'est pas un paramètre. On a appris que la manière dont on perçoit les odeurs est subjective. L'odorat n'existe pas, ce n'est qu'une interprétation de notre cerveau. Donc cela varie énormément d'une personne à l'autre."

Par J.F.