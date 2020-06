Adriana Karembeu très protectrice avec sa fille, elle se confie

C’est en août 2018 qu’Adriana Karembeu est devenue maman pour la toute première fois en donnant naissance à une petite fille, Nina. Tout simplement heureuse par ce nouveau rôle dans sa vie, Adriana Karembeu ne s’attendait surement pas en revanche à devenir aussi protectrice. Lors d’une interview avec Paris Match dévoilée ce samedi 13 juin, l’ancien mannequin s’est confié : "Cet instinct animal de protection est venu d'un coup". Adriana Karembeu révèle également que l’équilibre avec son mari a été compliqué après l’arrivée de leur enfant : "Lorsque Nina est née, Aram a eu l’impression de perdre sa femme. Un bébé demande tant d’attention ! Au début, c’était difficile pour lui. Il a fallu beaucoup parler. Toutes les attentions que je lui portais avant lui manquaient. Aujourd’hui, notre fille est plus grande, alors je partage mieux mon temps".

Adriana Karembeu, une nouvelle lionne

Et si Adriana Karembeu arrive tout de même à quitter sa fille Nina, elle envisage désormais d’avoir d’autres enfants par adoption : "J'adorerais adopter. Si c'est ma propre décision, je veux adopter trois enfants, là, maintenant ! Je pourrais lancer des démarches, j'en ai très envie. Pour mon mari, c'est un peu plus compliqué. Dans le couple, on est deux, il faut que j'en discute avec lui. C'est vrai qu'on a eu notre fille tard. Mon mari a 51 ans. C'est sa seule crainte, quand on ne va plus être là... Alors que moi, je me dis : 'Les enfants seront ensemble, c'est rassurant’", avait-elle expliqué à Télé Loisirs en février dernier. Reste à voir si Adriana Karembeu va réussir à concrétiser ce nouveau projet, après avoir mis de nombreuses années avant de tomber enceinte de sa fille.

Par Alexia Felix