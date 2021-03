Affaire Carla Moreau : son père lui adresse un tendre message

L’affaire ne cesse d'intriguer. Le dimanche 28 février 2021, la Toile a découvert avec effroi des vidéos dans lesquelles Carla Moreau et une voyante font de la sorcellerie contre d’autres candidats de la télé-réalité "Les Marseillais". Des pratiques visant à nuire aux camarades de la maman de Ruby et pour lesquelles elle aurait dépensé 1,3 million d’euros. Depuis, l’affaire ne cesse de faire parler d’elle. Mercredi 3 mars, le père de cette dernière était dans "Touche pas à mon poste".

Raphaël Moreau s’est confié en visioconférence à Cyril Hanouna sur sa fille qu'il n’a pas revue depuis plus de 7 ans, à cause son alcoolisme, en assurant ne pas vouloir lui faire de mal. Selon lui, la sorcière aurait utilisé Carla Moreau depuis plusieurs années. "C'est la voyante qui a tout fait, imaginez-vous un enfant de 17 ans, c'est une fille trop gentille, elle a un coeur gros comme ça", a-t-il commencé. Ainsi, Carla Moreau "s'est fait embobiner" : "Carla, elle voudrait faire de mal à personne, (...) Elle a profité de ma fille, elle a vu son point faible, moi j'avais de l'argent à l'époque, tout ce que j'avais c'était tout pour elle".

Carla Moreau dans TPMP lundi 8 mars

Très ému, il a poursuivi en adressant un message à la compagne de Kevin Guedj : "Carla, tu es mon sang, tu es ma vie, et depuis que tu es partie tout s'est écroulé autour de moi. Tu me manques". Désormais, il ne souhaite qu’une chose : pouvoir rencontrer sa petite-fille Ruby. Ainsi, Cyril Hanouna a promis qu’il tenterait de rapprocher le père et sa fille notamment si celle-ci confirme sa venue sur son plateau, le lundi 8 mars 2021.

Une version des faits soutenue par Magali Berdah, la directrice générale de "Shauna Events". "Carla est allée voir une voyante dès l'âge de 17 ans. Elle lui a donné pratiquement un million d'euros en quatre ans. Elle s'est laissée dépassée parce qu'au départ, elle est allée la voir juste comme ça (…). Tous les mois, elle est allée lui verser de l'argent mais ça a dégénéré en chantage et extorsion de fonds. Carla était consciente de ce qu'elle faisait et elle ne nie pas les notes audios. Julien, Manon et Maëva ont été énormément peinés", a-t-elle expliqué dans "Touche pas à mon poste".

Par C.F.