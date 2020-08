Affaire Conclue : Caroline Margeridon réagit aux attaques de Pierre-Jean Chalençon

Présent dans Affaire conclue depuis le début du programme en 2017, Pierre-Jean Chalençon ne rejoindra pas l'équipe d'acheteurs à la rentrée. Suite à de multiples polémiques, le collectionneur a pris la porte de sortie, de sa propre décision selon ses propos. Durant sa participation à l'émission, Pierre-Jean Chalençon a pu devenir proche de ses camarades Julien Cohen ou encore Caroline Margeridon avec qui il semblait partager une tendre amitié. Mais l'acheteuse a connu une désillusion en découvrant les violentes critiques de Pierre-Jean Chalençon à son encontre. En commentaire d'une publication sur son compte Instagram ce mardi 11 août, le collectionneur a lâché : "Je n'ai plus de news d'elle ! La bonne copine lol. J'ai de nouveaux amis, mais il y a les ringards et les cafards, ça permet de nettoyer ! […] Quand on gratte le vernis... Je n'étais pas dupe, mais à ce point là... La pauvre".

Caroline Margeridon dans l'incompréhension

Très surprise par ses propos virulents, Caroline Margeridon a réagi sur le site de Jean-Marc Morandini. "Je suis vraiment choquée par les mots et les insultes de Pierre-Jean que je viens de lire sur son Instagram. 'Ringard', 'cafards'... J'ai découvert dans le même temps qu'il s'amusait à m'insulter auprès de mes amis intimes allant même jusqu'à me traiter de salope ou de pute ! Et pendant ce temps, il m'envoie des messages privés en affirmant que je suis 'son amour' et 'son amie'", s'est-elle montrée décontenancée. Interrogée sur les raisons de cette attitude douteuse, l'acheteuse a fait part de son incompréhension : "Il ne s'est rien passé. C'est pour cela que son comportement n'a pas de sens ! Il inonde même mon amoureux de messages tous les jours, en lui disant qu'il nous aime tous les deux et qu'il veut venir passer des vacances avec nous ! Tout cela à nos frais bien sûr...". "Ce type de comportement me donne vraiment envie de vomir", a-t-elle fustigé face à Pierre-Jean Chalençon qui s'attire une nouvelle fois les foudres.

