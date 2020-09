Affaire Conclue : Caroline Margeridon révèle le programme du prime de ce soir (Exclu vidéo)

C'est une soirée spéciale qui attend les fans de l'émission "Affaire Conclue" ce mardi 15 septembre. En effet, France 2 diffuse un prime spécial baptisé "Affaire Conclue, tout le monde a quelque chose à vendre". En exclusivité pour Non Stop People, Caroline Margeridon - l'une des acheteuses du programme - s'est confiée sur le programme de la soirée. "Le prime du 15 septembre, c'est génial parce que d'abord, c'est dans le cadre des journées du patrimoine, donc c'est exceptionnel. Et c'est dans un château merveilleux parce que c'est le château de Chantilly", a-t-elle confié.

Et de poursuivre : "Il y a un nouveau petit truc, c'est qu'il va y avoir deux acheteurs mystères. Il y aura sept acheteurs plus deux acheteurs mystères et les acheteurs ne seront pas au courant et ça va durer tout le prime. Ça, c'est excellent. Vous allez bien vous amuser et par moment, nos acheteurs ont de grands moments de solitude".

"On est les plus grands recycleurs du monde"

Dans cette même interview, Caroline Margeridon a parlé de l'émission "Affaire Conclue" dans laquelle elle collabore, entre autres, avec Sophie Davant. "Cette émission est bienveillante, culturelle. On apprend des choses. Au départ, je me suis dit : 'Ça va peut-être être des gens un peu âgés qui vont nous regarder'. Pas du tout ! Les jeunes nous regardent. On est les plus grands recycleurs du monde quelque part. Nous, on ne jette pas, on restaure et on apprend la sauvegarde du patrimoine", a-t-elle expliqué.

Par Non Stop People TV