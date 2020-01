Affaire conclue : combien gagne Pierre-Jean Chalençon ?

Depuis son apparition dans l'émission Affaire Conclue sur France 2, Pierre-Jean Chalençon ne cesse de faire parler de lui. Mais si les internautes adorent l'acheteur, Sophie Davant a révélé en novembre dernier dans "L'interview sans filtre" que Pierre-Jean Chalençon était difficile à gérer : "Pierre-Jean est quelqu'un que j'adore, mais c'est un électron libre. On ne peut pas le canaliser donc il parle beaucoup... Il y a des choses dont on se passerait, surtout hors émission, mais je l'adore ! Je n'aimerais pas qu'il se gâche et qu'il se fourvoie. Je passe mon temps à lui dire (...) 'Ne te fourvoie pas dans n'importe quoi !' Mais j'ai beau lui dire et lui donner des conseils, il est ingérable. J'espère qu'il va choisir les bons projets". Mais malgré tout, Pierre-Jean Chalençon est devenu la coqueluche des téléspectateurs avec son franc-parler.

"10 000 balles qui tombent"

Loin d'avoir sa langue dans la poche, l'acheteur de France 2 n'avait pas hésité en janvier 2018 à révéler son salaire pour Affaire Conclue. Invité sur la radio Voltage dans le programme "Tout peut arriver avec Jordan Deluxe", Pierre-Jean Chalençon s'était confié sur son salaire : "1000 euros HT. Ils m'ont doublé mon salaire. "J'ai à peu près 8 jours de tournage par mois donc ça fait 10 000 balles qui tombent (...) C'est pas grand-chose pour moi, j'ai pas besoin de ça. Mais vous savez, dans cette émission j'achète des trucs, en fait ce qu'ils me payent c'est mon budget pour acheter des trucs". Car en plus de passer dans Affaire Conclue, Pierre-Jean Chalençon est spécialiste d'objets liés à Napoléon Bonaparte, administrateur du Cercle France Napoléon et propriétaire du palais Vivienne à Paris.

Par Alexia Felix