Affaire conclue : Comment Sophie Davant et son équipe préparent un éventuel reconfinement

Affaire Conclue cartonne depuis de nombreux mois maintenant sur France 2. À tel point que la chaîne a programmé l'émission en prime ce mardi 7 juillet. C'est à cette occasion que Sophie Davant, animatrice emblématique de l'émission est venue au micro d'Europe 1 dans Culture Médias pour se confier sur le programme. En premier lieu, elle est revenue sur le départ de son ami Pierre-Jean Chaleçon. Le célèbre acheteur fan de Napoléon a quitté l'émission au mois de juin. "Il s’est passé qu’il a un petit peu trop parlé sur les réseaux sociaux et qu’on lui a dit à plusieurs reprises de faire attention. On lui a dit qu’on ne pouvait pas se permettre de dire n’importe quoi quand on est regardé par des millions de téléspectateurs" expliquait-elle. "Hélas, il n’écoutait pas ce qu’on lui disait. Ça fait trois ans que je lui parle souvent en lui disant : 'Attention, on ne peut pas se permettre de dire n’importe quoi et prendre position sur tous les sujets'" a-t-elle poursuivi en faisant notamment référence aux attaques de Pierre-Jean Chalençon contre Line Renaud.

l'équipe prend les devants

L'animatrice, souvent critiquée, en a également profité pour répondre aux nombreuses questions autour de l'avenir de l'émission. Impactés par le covid, les animateurs et l'équipe essaient tant bien que mal de poursuivre les tournages avec les mesures de sécurité. La journaliste Pascale Clark lui demande alors : 'Il parait que vous êtes en train de tourner des Affaire Conclue 'normales' au cas où on serait reconfinés, c'est ça ?". "On en tourne toujours à l'avance, c'est comme ça qu'on travaille parce qu'après, il y a un boulot de montage, donc il faut en avoir quelques-unes d'avance" confie Sophie Davant, "Mais c'est vrai qu'on a tous un peu peur d'un reconfinement éventuel en septembre-octobre, quand les températures seront plus fraîches, donc on va essayer de prendre un peu d'avance. Donc on travaille jusqu'à fin juillet (...) on fait du stock".

Par J.F.