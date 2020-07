Affaire conclue : Julien Cohen met une acheteuse à bout

L'émission Affaire Conclue cartonne depuis plusieurs années maintenant. Diffusée en fin d'après-midi sur France 2, l'émission la plus célèbre de ventes aux enchères va entamer sa quatrième saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les rebondissements sont plus que nombreux. En effet, il y a quelques jours, l'acheteur emblématique de l'émission, Pierre-Jean Chaleçon quittait l'émission après une photo polémique avec Dieudonné. Il était rapidement revenu sur ses propos expliquant que même sans cette histoire, il aurait quitté l'émission. " J'avais déjà décidé de quitter l'émission à la rentrée. Il fallait que je m'en aille, confiait-il à Télé Loisirs J'en avais marre d'être derrière un comptoir à faire le perroquet. Je ne m'amusais plus. J'avais envie de faire évoluer mon rôle. L'idée, c'était d'aller voir aussi de l'autre côté de l'émission, au plus proche de Sophie Davant et des experts commissaires-priseurs. J'en avais parlé à Sophie".

"ça flatte ton égo ?"

Et ce mercredi 15 juillet, c'est l'autre acheteur emblématique qui a fait parler de lui, Julien Cohen qui s'est confié sur le départ de son ami. Dur en affaire, il semblerait que ce dernier ait trouvé un adversaire à sa taille. Hocine venait vendre ce mercredi un magnifique vase orné de perruches, modèle datant de 1924 de Pierre D'Avesn, sculpteur Art Déco. Évidemment, les enchères sont rapidement montées, atteignant les 1800 euros. C'est alors qu'une guerre sans merci s'est jouée entre Julien Cohen et Diane Chatelet. L'acheteur n'arrêtait pas de surenchérir, face à une collègue à bout "Non ! Je suis à bout là ! Ah non je suis à bout !" s'exclamait-elle. Une fois arrivé à 2700 euros, Julien Cohen a baissé les armes : "On dit merci qui ? On dit merci Julien ?". "Cela te ferait plaisir ? Ça flatte ton ego ?" ajoute-t-elle feignant d'être vexée.

Par J.F.