Affaire Conclue : Julien Cohen se confie sur le départ de Pierre-Jean Chalençon

Affaire Conclue cartonne depuis de nombreuses mois maintenant sur France 2. Cette émission de vente aux enchères met en lumière de nombreux acheteurs comme Julien Cohen ou encore Pierre-Jean Chalençon. L'annonce du départ de ce dernier, qui fait suite à une polémique due à une photo avec Dieudonné a donc été une véritable surprise pour les téléspectateurs. Pierre-Jean Chalençon a annoncé quelques jours plus tard que, même sans cette histoire, il aurait quitté le programme. "J'avais déjà décidé de quitter l'émission à la rentrée. Il fallait que je m'en aille, révèle-t-il à Télé Loisirs. J'en avais marre d'être derrière un comptoir à faire le perroquet. Je ne m'amusais plus. J'avais envie de faire évoluer mon rôle. L'idée, c'était d'aller voir aussi de l'autre côté de l'émission, au plus proche de Sophie Davant et des experts commissaires-priseurs. J'en avais parlé à Sophie".

"il se comporte parfois en enfant"

Sophie Davant a réagi ce mardi 7 juillet à son départ lors d'une interview accordée à Europe 1. Elle se confie sur le comportement pas toujours évident du fan de Napoléon. "Hélas, il n'écoutait pas ce qu'on lui disait. Moi ça fait trois ans que je lui parlais souvent, en lui disant 'Attention, fais attention, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, on ne peut pas prendre position sur tous les sujets'". Un comportement également souligné par son ami Julien Cohen.

Dans un entretien pour Ouest France publié le même jour, l'acheteur s'est lui aussi confié sur le départ de son ami. "Pierre-Jean, qui habite le Palais Vivienne, ne fréquente pas les brocantes et, comme il ne conduit pas, je suis son chauffeur ! Avec lui, on se marre toute la journée. Je lui ai même appris à pêcher à la mouche ! Mais il se comporte parfois en enfant qu’il faut recadrer".

Par J.F.