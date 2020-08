Affaire conclue : Pierre-Jean Chalençon fustige à nouveau Caroline Margeridon

Pierre-Jean Chalençon sème le flou dans sa relation avec son ancienne camarade Caroline Margeridon. Alors qu'il semblait partager une tendre amitié avec l'acheteuse d'Affaire conclue, le collectionneur est aujourd’hui en froid avec Caroline Margeridon. En répondant au commentaire d'une internaute sur Instagram, Pierre-Jean Chalençon a lâché : "Je n'ai plus de news d'elle ! La bonne copine lol. J'ai de nouveaux amis, mais il y a les ringards et les cafards, ça permet de nettoyer ! […] Quand on gratte le vernis... Je n'étais pas dupe, mais à ce point là... La pauvre". Des propos virulents qui ont étonné la principale intéressée.

Pierre-Jean Chalençon tente de s'expliquer, sans convaincre

Loin de se laisser faire, Caroline Margeridon a alors répliqué sur le site de Jean-Marc Morandini en pointant du doigt le comportement douteux du collectionneur : "J'ai découvert dans le même temps qu'il s'amusait à m'insulter auprès de mes amis intimes allant même jusqu'à me traiter de salope ou de pute ! Et pendant ce temps, il m'envoie des messages privés en affirmant que je suis 'son amour' et 'son amie'". Mais l'histoire connaît un nouveau rebondissement. Pour se défendre, Pierre-Jean Chalençon a assuré sur Twitter qu'il ne visait pas son ancienne collègue. "Etonné par le message de Caroline... Je pense que la chaleur de l'été lui a fait tourner la tête... Je ne parlais pas d’elle mais de mon entourage... Quant à ses insinuations concernant son ami... c’est totalement absurde !!! C’est choquant !!!". Alors que Pierre-Jean Chalençon s'adressait visiblement à Caroline Margeridon, ses explications ne sont pas passées auprès des internautes. Malgré tout, la réaction de l'acheteuse a brisé le lien qu'il y avait entre les deux anciens partenaires d'Affaire conclue. Incité à se réconcilier avec Caroline Margeridon par une internaute, Pierre-Jean Chalençon est resté ferme : Non, elle a dépassé les bornes".

étonné par le message de Caroline ..je pense que la chaleur de l été lui a fait tourné la tête .... je ne parlais pas d’elle mais de mon enfournage ..quand à ses insinuations concernant son ami .. c’est totalement absurde !!! C’est choquant !!!bien triste ... — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) August 11, 2020

Par Marie Merlet