Affaire conclue : Pierre-Jean Chalençon ne veut pas se fâcher avec Caroline Margeridon

Depuis deux jours, la relation entre Caroline Margeridon et Pierre-Jean Chalençon, les deux ex-compères de l'émission "Affaire conclue" n'est plus au beau fixe. Au contraire, elle vire même à l'orage. C'est Pierre-Jean Chalençon qui a allumé la mèche en premier sur Instagram. L'acheteur indiquait en commentaire ne plus avoir de nouvelles de sa collègue, s'en prenant à son entourage qu'il traitait de "cafards". Voyant cela, Caroline Margeridon n'a pas tardé à répondre. Elle l'a fait sur le site de de Jean-Marc Morandini en pointant du doigt le comportement douteux du collectionneur : "J'ai découvert dans le même temps qu'il s'amusait à m'insulter auprès de mes amis intimes allant même jusqu'à me traiter de salope ou de pute !" De quoi raviver un peu plus le feu...

"Je ne cherche pas la bagarre"

Mais dans une interview accordée à Télé Loisirs, le spécialiste des objets de Napoléon a tenu à calmer le jeu. Même s'il adore la provoc, il ne tient pas à se fâcher avec Caroline Margeridon. Il explique ainsi avoir été choqué par le fait qu'elle ne l'appelle pas directement pour régler le problème mais préfère passer par média interposé. "J'ai son numéro, elle a le mien. Si on doit se parler, on s'appelle", souligne-t-il. "En général, je suis assez provoc'. Mais alors là, pas du tout. On va mettre les choses au clair : je n'ai absolument pas attaqué Caroline Margeridon et ne cherche pas la bagarre avec elle ! Elle pense ce qu'elle veut mais qu'elle me laisse tranquille. Elle a commencé à sortir des trucs, j'étais sidéré ! Je n'ai pas du tout compris. C'est du grand n'importe quoi !", ajoute l'acheteur d' "Affaire conclue".

Au passage, alors qu'il veut calmer le jeu, il en rajoute en affirmant que "sa nouvelle vie lui a fait tourner la tête". Pas sûr que l'intéressée appréciera...

Par Mélanie C.