Affaire conclue : Pierre-Jean Chalençon remplacé par Sibeth Ndiaye ? Son étonnante suggestion

Les acheteurs d'Affaire conclue prennent la route ce mardi 7 juillet. L'émission diffusée du lundi au vendredi sur France 2 se décline une nouvelle fois en prime-time avec "Affaire conclue: le duel des brocantes sur la route". Les deux duo formés par Diane Chatelet et Alexandra Morel, ainsi que Pierre-Jean Chalençon et Julien Cohen, vont s'affronter pour dénicher des objets dans les brocantes du Perche et du Val de Loire. Devenu un acheteur emblématique de l'émission depuis trois ans, Pierre-Jean Chalençon ne va pourtant pas revenir à la rentrée. Touché par différentes polémiques ces derniers mois, le collectionneur a fait déborder le vase avec sa photo en compagnie de Dieudonné. Suite à sa décision de quitter "Affaire conclue", Pierre-Jean Chalençon ne s'est pas pour autant fait discret.

Pierre-Jean Chalençon suggère une remplaçante

Après son passage dans "Morandini Live" où il laissait entendre qu’il ne s’exprimerait plus dans les médias, Pierre-Jean Chalençon a ensuite pris la parole dans d'autres interviews et sur les réseaux sociaux. Si le nom de celui ou celle qui va le remplacer dans "Affaire conclue" n'est pas encore connu, Pierre-Jean Chalençon suggère lui ses idées. Puisqu'il n'y a qu'un pas de la politique à la télévision, comme le prouve Roselyne Bachelot, le collectionneur a été inspiré par le remaniement du gouvernement ce lundi 6 juillet. A l'occasion de ce remaniement, Sibeth N’Diaye, porte-parole du gouvernement, a fait son départ. Il n'en fallait pas plus pour que Pierre-Jean Chalençon ne propose sur Twitter : "Chers amis, une idée lumineuse : étant parti d’affaire conclue je propose à la production d’engager Sibeth N’Diaye, au chômage ce soir, pour prendre la relève ! Affaire Conclue !?". Seulement, cette idée n'a pas autant illuminée les internautes.

Chers amis, une idée lumineuse : étant parti d’affaire conclue je propose à la production d’engager Sibeth N’Diaye, au chômage ce soir, pour prendre la relève ! Affaire Conclue !? — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) July 6, 2020

Par Marie Merlet