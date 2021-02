Affaire conclue : Sophie Davant annonce une grande nouvelle sur Instagram

Depuis 2017, Sophie Davant présente l’émission "Affaire conclue" sur France 2. Et si l’émission dans laquelle des vendeurs font expertiser un de leurs objets par différents spécialistes afin de les vendre, est un véritable succès, c’est notamment grâce à son casting. On pense notamment à Pierre-Jean Chalençon, personnage à part entière, qui a tristement annoncé son départ du programme il y a quelques mois.

"Je pense à Pierre-Jean Chalençon, mais pas seulement. Je regrette d’ailleurs que Pierre Jean ne soit plus là, il manque à l’émission, mais ce n’est pas faute de l’avoir alerté à plusieurs reprises…" avait lâché Sophie Davant au sujet du départ du collectionneur.

"C’est une accumulation je crois. Les deux cumulés et rapprochés ça faisait un peu beaucoup. Hélas, il n’écoutait pas ce qu’on lui disait. Moi ça fait trois ans que je lui parlais souvent, en lui disant 'Attention, fais attention, on ne peut pas se permettre de dire n’importe quoi, on ne peut pas prendre position sur tous les sujets" avait-elle ajouté.

SOPHIE DAVANT ANNONCE UNE BONNE NOUVELLE

Si François-Xavier Renou a fait son entrée dans l’équipe d’experts, il vient d’être annoncé qu’un ancien membre de l’émission va faire son grand retour.

Ce mercredi 24 février 2021, Sophie Davant annonce en effet sur Instagram que Jérôme Duvillard est prêt à revenir après plusieurs mois d’absence. "Tu reviens alors ? Ça nous fait plaisir", a-t-elle lancé dans une vidéo postée en story sur Instagram. "En grande forme, oui… un petit peu" a répondu le principal intéressé. De quoi ravir les fans du programme qui semblaient étonnés de sa disparition à l’écran et quoi balayer toute rumeur de tensions avec les membres de l’équipe. A ce sujet, l’animatrice a d’ailleurs dû prendre la parole plusieurs fois : "Je joue un rôle de grande sœur en les calmant et en expliquant qu’on ne peut pas faire n’importe quoi publiquement", avait-elle concédé dans une interview accordée à Télé 2 semaines. "Ce n’est pas toujours facile à gérer. Il y a parfois des susceptibilités, des animosités et des clans" ajoutait-elle.

Par E.S.