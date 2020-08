Affaire Conclue : Sophie Davant en froid avec Delphine Fremaux-Lejeune ? Elle répond

En fin de semaine dernière, Sophie Davant a annoncé une bonne nouvelle sur Instagram. En effet, son émission "Affaire Conclue" a fait son retour sur France 2 lundi 17 août pour une nouvelle saison. "C'est la saison 4, déjà. Avec quelques petites modifications !" postait-elle. Pour le moment, l'animatrice n'a pas repris le chemin des studios d'enregistrement. En effet, elle profite de quelques jours de vacances en Bretagne. Un séjour qu'elle partage avec ses fans sur les réseaux, postant des photos et vidéos de ses journées.

Mardi 18 août, Sophie Davant a posté une photo d'elle sur Instagram où elle prend la pose au naturel, sans maquillage et pas coiffée. Un cliché qui a été immortalisé au "réveil", comme elle l'a précisé. "Vous préférez au réveil, sans maquillage et les cheveux raplapla ? Belle journée à tous ! Derniers jours de vacances ! (...) Merci pour votre fidélité et d'avoir été si nombreux à regarder les rediffusions d'Affaire Conclue", postait-elle.

"On voit que vous ne l'aimez pas..."

Mardi 18 août, Sophie Davant a posté une nouvelle photo d'elle immortalisée pendant ses vacances en Bretagne. Sur la photo en question, l'animatrice apparaît tout sourire, arborant des lunettes de soleil colorées et un t-shirt portant l'inscription "Good Vibes". Sa communauté n'a pas manqué de réagir. "Belle photo et beau sourire", a posté un internaute. "Quelle joie de vivre", a poursuivi un autre.

Dans le fil des commentaires, une internaute n'a pas hésité à interpeller Sophie Davant sur la relation professionnelle qu'elle entretient avec Delphine Fremaux-Lejeune dans l'émission "Affaire Conclue". "Je regarde l'émission là. On voit que vous n'aimez pas Delphine Fremaux. Vous la regardez méchamment. Elle fait pas partie de vos chouchous, Harold, Enora et surtout Patricia", a-t-elle posté. Ce à quoi l'animatrice de 57 ans a répondu : "Je l'adore, au contraire !"

Par Non Stop People TV