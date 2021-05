Affaire Conclue : Sophie Davant en guerre avec Caroline Margeridon ? Elle réagit !

Depuis plusieurs années maintenant, Sophie Davant présente l'émission emblématique diffusée sur France 2 chaque fin d'après-midi "Affaire conclue". Le principe est simple, des anonymes viennent avec un objet à vendre et ce dernier passe ensuite devant un panel d'acheteurs qui tentent de faire la meilleure enchère, aussi bien pour eux, que pour le vendeur. Parmi eux, il y avait Pierre-Jean Chalençon, mais le spécialiste de Napoléon a été évincé suite à une polémique après avoir posé en photo avec Dieudonné. On retrouve également entre autres Julien Cohen ou Caroline Margeridon.

"tout va bien"

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une belle amitié est née entre cette dernière et Sophie Davant. Dans une interview accordée à "Femme Actuelle" ce jeudi 27 mai, elle avait accepté de se confier sur cette relation : "On se fait rire mutuellement parce que justement on est très différentes. Je trouve qu’elle a des pantalons trop serrés, des talons trop hauts... Mais elle est la première à le dire, elle est formidable pour ça ! Elle dit que son image ne correspond pas à ce qu’elle est à l’intérieur, je crois que c’est ça qui m’amuse". Mais un peu plus loin, elle avait déclaré : "Je trouve qu’elle s’expose trop. Il y a toujours un revers de la médaille à ça. J’essaie de lui expliquer mais c’est difficile".

Certains internautes avaient alors perçu cela comme une critique et s'étaient alors inquiété de la relation entre les deux femmes. Mais pas de panique. Sophie Davant a publié une vidéo sur son compte Instagram, accompagnée de Caroline Margeridon, dans laquelle elle décide de mettre les choses au clair : "Je vois la proportion que ça prend dans les journaux parce que je m'inquiète pour ma copine. Pas de panique, je vous rassure, tout va bien !".

Par J.F.