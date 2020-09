Affaire Conclue : Sophie Davant répond aux critiques sur les rediffusions

Sophie Davant ne cesse de devoir se justifier auprès des internautes ces dernières semaines. Au cours du mois d’août dernier, l’animatrice de France 2 a dû faire une mise au point en ce qui concerne sa relation avec Delphine Fremaux-Lejeune dans Affaire Conclue, alors qu’un internaute lui avait lancé : "Je regarde l'émission là. On voit que vous n'aimez pas Delphine Fremaux. Vous la regardez méchamment. Elle fait pas partie de vos chouchous, Harold, Enora et surtout Patricia ?" Ce à quoi Sophie Davant avait répondu : "Je l'adore, au contraire !". Et à présent, Sophie Davant doit faire face à la colère de certains internautes alors que depuis la crise sanitaire France Télévisions a été contraint de rediffuser certains épisodes d’Affaire Conclue.

Mise au point sur Instagram

Mais ce dimanche 20 septembre, Sophie Davant a annoncé une bonne nouvelle puisque pour célébrer la millième émission les téléspectateurs vont pouvoir découvrir une "semaine de fête" dans le programme : "Des objets inédits mais aussi le retour des vendeurs dont les objets nous ont marqués avec la rediffusion de séquences cultes! Vous vous souvenez de la cave à liqueur malmenée ?", a écrit l’animatrice sur Instagram. Toutefois dans les commentaires de la publication, un fan a fait une demande particulière : "S’il vous plaît pas trop de rediffusions. On les a déjà beaucoup revues". Face à cette critique, Sophie Davant a rapidement répondu en donnant quelques précisions : "Mais il y aura dans chaque émission trois ou quatre objets inédits !".

Par Alexia Felix