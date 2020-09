Affaire DSK : Jean-Michel Maire fait une révélation étonnante dans TPMP

L’affaire avait éclaté en 2011. Quelques mois avant l’élection présidentielle, Dominique Strauss-Kahn, alors directeur général du Fonds Monétaire International (FMI), était accusé d’agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration par Nafissatou Diallo une femme de chambre du Sofitel de New York. Finalement, DSK n’avait jamais été jugé, signant un accord financier secret avec la femme de chambre. Mais alors que cette dernière a décidé de sortir de son long silence lors d’une interview exclusive pour Paris Match, Jean-Michel Maire a fait une révélation inattendue dans TPMP ce mercredi 9 septembre, alors que l’équipe évoquait les nombreuses théories du complot qui circulent sur l’affaire DSK : "C’est toujours facile après d’appeler à la théorie du complot. On dit que c’est du complot, comme ça, ça dédouane complètement DSK".

"J’ai participé à une partie où DSK était là"

Le chroniqueur de Cyril Hanouna a poursuivi : "Il avait de grandes chances d’être élu président -, il n’aurait pas pu continuer à mener la vie qu’il adorait. J’en ai été témoin, parce que j’ai participé à une partie où DSK était là (…) Une partie fine. Il n’avait besoin de personne pour demander aux femmes d’être proches de lui. Toutes les femmes voulaient s’approcher de lui parce qu’il avait une aura, un pouvoir. J’ai été à deux soirées avec lui dont une juste avant la présidentielle, avant que l’affaire éclate, et il savait que les paparazzi commençaient à le traquer". Jean-Michel Maire a ensuite fait une ultime révélation : "Tous les gens que je côtoyais dans les soirées où il pouvait aller commençaient déjà à fantasmer sur le fait qu'il soit président en disant : 'à l'Elysée, on va se marrer, on va organiser des parties, des soirées, j'ose dire le mot 'partouze' etc. Ils ne pensaient qu'à ça déjà ! Ils disaient 'on va faire des trucs à l'Elysée. j’ose même dire le mot partouze. Les gens ne pensaient qu’à ça déjà. Donc tout ça prenait de l’ampleur. Peut-être que lui ça lui ait monté au citron… et qu’il s’est dit à un moment “Il faut que ça s’arrête”. Est-ce qu’il l’a fait consciemment ou pas, je ne sais pas".

Par Alexia Felix