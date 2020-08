Affaire Ellen DeGeneres : Katy Perry prend sa défense

Le 16 juillet dernier, BuzzFeed News a publié un article qui a fait l'effet d'une bombe. Après plusieurs semaines d'enquêtes et de témoignages, le site relayait les accusations d'une dizaine d'employés sur les conditions de travail au sein de l'émission "The Ellen DeGeneres Show". Ellen DeGeneres est l'une des animatrices les plus célèbres aux États-Unis, c'est pourquoi ces révélations ont particulièrement choqué. En effet, certains évoquent une ambiance "toxique" au sein de l'émission voire même parfois "du racisme, de la peur et de l'intimidation". "Le 'soyez gentils' ne se produit que lorsque les caméras sont allumées. C’est tout pour le spectacle. Je sais qu’ils donnent de l’argent aux gens pour les aider, mais c’est seulement pour faire le spectacle" explique notamment une source.

Face au déferlement médiatique, Ellen DeGeneres a présenté ses excuses. "J’ai compté sur les autres pour faire le travail comme je voulais qu’ils le fassent. Il est clair que certains ne l’ont pas fait. Cela va maintenant changer et je m’engage à faire en sorte que cela ne se reproduise plus (…) Je suis très fière du travail que nous faisons et du plaisir et de la joie que nous contribuons tous à répandre dans le monde. Je veux que tout le monde à la maison aime notre show et que tous ceux qui y contribuent aiment y travailler".

"je n'ai que des souvenirs positifs"

Mais cela ne suffira peut-être pas pour sauver sa place. La chaîne NBC réfléchirait à remplacer l'animatrice, et un nom circule déjà, celui de James Corden, comme le révèle le Sun cette semaine. En attendant de savoir si Ellen DeGeneres gardera sa place ou non, elle peut compter sur le soutien de son amie Katy Perry. Dans une série de publications postée sur Twitter, la future maman n'hésite pas à prendre sa défense. "Je sais que je ne peux parler qu'en mon nom mais je veux affirmer que je n'ai eu que des souvenirs positifs de mes moments avec Ellen et dans l'émission. Je pense que nous avons tous été témoins de la lumière et du combat permanent pour l'égalité qu'elle a relayés sur sa plateforme pendant des décennies. Je t'envoie de l'amour et un câlin, amie Ellen."

1/2 I know I can’t speak for anyone else’s experience besides my own but I want to acknowledge that I have only ever had positive takeaways from my time with Ellen & on the @theellenshow. I think we all have witnessed the light & continual fight for equality that she has brought — KATY PERRY (@katyperry) August 4, 2020

2/2 to the world through her platform for decades. Sending you love & a hug, friend @TheEllenShow — KATY PERRY (@katyperry) August 4, 2020

Par J.F.