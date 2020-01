Affaire Gabriel Matzneff : l'écrivain émet quelques regrets sur ses pratiques sexuelles

On ne parle que de ça. Depuis le 2 janvier et la sortie du livre de Vanessa Springora, "Le Consentement", Gabriel Matzneff est au centre des polémiques. En effet, l'auteure revient sur sa relation avec l'écrivain et l'emprise que celui-ci pouvait avoir sur elle alors qu'elle n'avait que 14 ans et lui 50 ans. Depuis cette affaire Gabriel Matzneff, les maisons d'éditions qui publiaient les livres de l'écrivain âgé aujourd'hui de 83 ans ont décidé d'arrêter leur collaboration. Le principal concerné s'est exprimé à BFM TV et espère "que l'enquête du Parquet de Paris va me délivrer de toutes ces attaques. Quant à mes éditeurs qui ont cessé de publier mes livres, j'espère que tout ça n'est que provisoire…" Dans son interview, l'écrivain concède avoir quelques regrets…



Gabriel Matzneff confie ses regrets sur certaines pratiques sexuelles



Réfugié en Italie depuis le début de la polémique, Gabriel Matzneff s'est exprimé à BFM TV et dit regretter des pratiques sexuelles pédophiles en Asie. "Je dois dire qu'à l'époque personne ne pensait à la loi. On faisait des choses interdites. C'était tout à fait regrettable, un touriste, un étranger ne doit pas se comporter comme ça. On doit, adulte, détourner la tête, résister à la tentation". Avant d'ajouter, "Naturellement je regrette, de même que si je fais quelque chose qui n'est pas bien, je le regrette". Si on l'accuse de "crime", l'écrivain n'estime pas qu'il s'agisse de cela en ayant des relations sexuelles avec des enfants. " A l'époque, on parlait de détournement de mineur, d'incitation du mineur à la débauche, d'atteinte à la pudeur… Mais jamais personne ne parlait de crime !"



L'octogénaire ajoute que le facteur temps joue. "C'était il y a plus de 40 ans ! (…) Vous étiez là comme voyageur et vous aviez des garçons et des filles jeunes qui vous draguaient et vous sautaient dessus, sous l'œil bienveillant de la police". Concernant sa relation avec Vanessa Springora, Gabriel Matzneff veut garder en mémoire "une magnifique histoire d'amour". La décision du Ministre de la Culture, Franck Riester, de demander la suspension de l'allocation publique qu'il reçoit depuis 2002 le fait réagir également. "C'est vraiment l'Union Soviétique ! Allez, Matzneff, au goulag. Je ne sais pas comment je tiens le coup".

Par Non Stop People TV