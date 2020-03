Affaire Gabriel Matzneff : une autre victime témoigne

La publication du livre "Consentement" de Vanessa Springora il y a près de trois, a poussé une autre femme à sortir du silence. Dans un entretien accordé au New York Times ce mardi 31 mars, Francesca Gee, 62 ans, revient sur sa relation sous emprise avec Gabriel Matzneff, lorsqu'elle avait 15 ans et lui 37. Durant trois ans, l'adolescente a vécu avec l'écrivain qu'elle avait rencontré pour la première fois en 1973. Une expérience qu'elle juge de "cataclysme" et qu'elle a raconté dans un manuscrit en 2004, refusé par les éditeurs sollicités et notamment par Grasset, éditeur du "Consentement". "Il n'a cessé de se servir de moi pour justifier l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents", a-t-elle écrit dedans.

Une utilisation contre son gré, de son image et ses lettres

Actuellement, Francesca Gee travaille sur un nouveau manuscrit. Tandis qu'elle dénonce l'utilisation contre son gré, de son image et ses lettres dans les écrits Gabriel Matzneff, y compris dans l'essai défendant la pédophilie "Les moins de seize ans", Francesca Gee a demandé pendant des années que des photos d'elle et ses anciennes lettres soient retirées des ouvrages de Matzneff. Avec le retentissement du livre "Consentement", Francesca Gee s'est finalement décidée à prendre la parole après avoir pensé : "Elle a fait le travail, je n'ai plus à m'en préoccuper". "Une ou deux semaines plus tard, je me suis rendu compte que je faisais totalement partie de cette histoire", a-t-elle réalisé.

Par Marie Merlet