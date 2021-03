Affaire Gérard Louvin : Lio "blacklistée" ? Elle fait de troublantes révélations

Depuis le 25 janvier dernier, Gérard Louvin est visé par de terribles accusations. Le producteur est accusé d'inceste envers son neveu. Olivier Agredano a porté plainte contre son oncle et son compagnon pour "des viols subis à partir de l'âge de 10 ans ainsi que de nombreux actes d’agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu’à l’âge de 14 ans". Face à ces accusations, le producteur avait immédiatement réagi par le biais d'un communiqué de presse rédigé par son avocat : "Nos clients MM Gérard Louvin et Daniel Moyne ont découvert avec tristesse et consternation les accusations portées à leur encontre par M. Olivier Agredano. Ces calomnies sont le fruit d'un ignoble chantage portant sur la somme extravagante de 750 000€ dont ils sont victimes depuis plusieurs semaines et auquel ils ont légitimement refusé de céder".

"On a manqué de courage"

Suite à cela, Gérard Louvin avait décidé de quitter les réseaux sociaux afin de se retrouver en famille. Après quelques semaines de silence, un nouveau rebondissement risque de mettre une nouvelle fois le producteur dans la tourmente. En effet, le journal "L'Obs" vient de sortir un article dédié à l'affaire. Dans le papier, les journalistes ont cherché à savoir si l'entourage de Gérard Louvin était au courant des agressions qu'il aurait commises. C'est le cas notamment de Julien Courbet qui l'assure : "Si j’avais vu le moindre geste équivoque, je peux vous assurer que je serais parti !"

Jean-Pierre Foucault assure n'avoir jamais rien vu. Mais un témoignage a alerté, celui de la chanteuse Lio. Elle aurait fait part à Gérard Louvin et David Moyne de ses doutes, ce qui n'aurait pas été sans conséquence : "J’ai été écartée et blacklistée de leurs programmes. C’était une époque d’impunité organisée, tous ceux qui savaient ont tourné la tête. On a manqué de courage", a-t-elle dit.

Par J.F.