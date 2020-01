Affaire Grégory : Michaël Youn présent dans l'adaptation de TF1 avec une mini-série

L'affaire Grégory sera de nouveau portée à l'écran. Toujours dans l'actualité avec l'annulation de la garde à vue de 1984 de Murielle Bolle, et cela trente-cinq ans après les faits, l'affaire continue de susciter l'intérêt. Après la série documentaire de Netflix sur ce sujet, c'est désormais TF1 qui compte adapter cette histoire, révèle "Télé Loisirs". La première chaîne prévoit de lancer la collection "Une affaire française", où plusieurs miniséries sont consacrées aux affaires criminelles qui ont marqué la société française. La première saison tournera donc autour du meurtre de Grégory Villemin en 1984 dans les Vosges.

Un riche casting

Alors que le ou les auteurs n'ont pas été identifiés malgré les années, les personnes clés de cette affaire seront incarnées par un riche casting. Guillaume de Tonquédec, comédien dans la série "Fais pas ci, fais pas ça", sera le gendarme Étienne Sesmat qui a été le premier à enquêter sur ce fait divers. Parmi la famille du petit Grégory, ses parents seront eux incarnés par Blandine Bellavoir ("Les petits meurtres d'Agatha Christie") et Guillaume Gouix, et sa grand-mère prendra le visage d'Anne Benoit. Très médiatisée, l'affaire avait vu certains journalistes créer des liens avec des personnages du dossier comme Jean-Michel Bezzina et Jean Ker, chacun incarné par Michaël Youn et Michel Vuillermoz. Durant le tournage des six épisodes qui doit débuter en février 2020 dans les Vosges, selon "Télé Loisirs", le juge Lambert sera joué par Laurent Stocker, l'écrivaine Marguerite Duras par Dominique Blanc, maître Weltzer, l'avocat des Laroche, par Gilbert Melki, Jacques Corazzi par Thierry Godard, le gendarme Féru par Rufus, et l'aubergiste madame Julla par Anne Le Ny. Les interprètes des rôles de Bernard Laroche et de Murielle Bolle ne sont pas encore connus.

Par Marie Merlet