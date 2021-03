Affaire Loana : Eryl Prayel réagit après sa violente altercation avec Sylvie Ortega

Au lendemain de la diffusion de la vidéo de Loana dans laquelle elle accuse son amie Sylvie Ortega de lui avoir volé ses affaires et de lui avoir donné des médicaments la faisant plonger dans le coma, Cyril Hanouna recevait dans son émission TPMP Sylvie Ortega. Et cette dernière a eu de violentes altercations avec plusieurs personnes sur le plateau, à commencer par Benjamin Castaldi. Ce dernier s’est insurgé au moment où Sylvie Ortega a mentionné les médicaments qu’elle a donnés à Loana : "Mais vous êtes pharmacienne vous maintenant ? Votre numéro de victime quand vous me traitez de fils de p... sur les réseaux [...] n’impressionne personne". Et après cet échange houleux, Sylvie Ortega a dû faire face à Eryl Prayer.

La sécurité contrainte d’intervenir

À peine rentré sur le plateau de TPMP, Eryl Prayer a voulu parler : "Assez rigolé, j’ai une annonce à faire". Toutefois, Sylvie Ortega n’a pas voulu le laisser terminer : "Toi, ferme-là, pour l’instant c’est moi qui ai la parole, tu te tais, tu arrêtes avec ton portable". Ce à quoi Eryl Prayer a répliqué : "C’est insupportable, elle est complètement tarée". Alors que la sécurité et Cyril Hanouna ont été forcés d’intervenir pour les séparer, Eryl Prayer a finalement pris la parole sur Facebook pour s’expliquer après son passage dans TPMP : "Je n’ai jamais voulu lever la main sur la sorcière ! Je voulais juste récupérer les bijoux de Loana ! Mais face à une menteuse, très dur de garder son calme !”. Reste à attendre une réaction de la part de Sylvie Ortega.

