Affaire Loana : Eryl Prayer accuse Sylvie Ortega d’harcèlement

L’affaire Loana n’en finit plus. Ce lundi 1er mars 2021, Cyril Hanouna a reçu sur le plateau de "Touche pas à mon poste" Eryl Prayer, l’amie de l’ancienne lofteuse. Après avoir donné des nouvelles rassurante de la quadragénaire, il est revenu sur sa relation avec Sylvie Ortega accusée d’avoir une mauvaise infleunce sur elle. Emu aux larmes, il a révélé les larmes aux yeux : "Quand je vois comment moi, la Sylvie Ortega m’a harcelé sur les réseaux sociaux a essayé de m’atteindre en parlant de mon père qui est décédé en 2013…".

Très en colère, il a lancé face caméra : "Sylvie, si tu me regardes, j'ai un message pour toi ». Avant de poursuivre : "Mon père, il est au paradis et il te pisse au c**! C'est une folle, une s***pe, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette gonzesse ! T'as une gueule de sorcière, et Loana ne veut plus voir ta gueule de sorcière. Au moins, c'est clair maintenant". De son côté, Loana a accablé la veuve de Ludovic Chancel.

Loana prête à porter plainte contre SYlvie Ortega

À travers une vidéo dévoilée sur le plateau de C8, l’ancienne starlette de télé-réalité a annoncé qu’elle porterait plainte pour vol et diffamation contre celle qui dit être son agent : "De dire que je fais une overdose de GHB, je tiens à vous préciser que je n'ai pas pris de drogues, que j'ai les analyses pour le prouver. Non, c'est à cause de médicaments que j'ai eu ce coma de plusieurs heures qui aurait pu me coûter la vie. Après, comment est-ce que je les ai pris ? Moi je n'ai pas d'ordonnance, je n'avais pas de médicaments, je les avais oubliés à la maison. Je n'ai pas pris de drogue, je n'ai pas pris d'alcool. C'est bien quelqu'un qui me les a donnés. Je vais porter plainte pour diffamation".

Un message qu’elle a conclu par : "Je tenais à rajouter, à l'intention de Sylvie que ma valise est étrangement vide. Il manque de mes bijoux à ma rosace que tu aimais tant jusqu'à mes slips, j'en ai même plus un... J'ai plus de culottes, plus de fer à friser, plus de bijoux, plus rien dans ma valise. Elle est vide, une valise vide. Et tu étais celle qui était à côté de moi dans la chambre d'hôtel. Je vais porter plainte pour vols de tous les bijoux que tu m'as pris dans ma valise". Une affaire qui promet encore de nombreux rebondissements.

"Elle s'autoproclame l'agent de Loana"



Par C.F.