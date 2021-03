Affaire Loana : la révélation de Sylvie Ortega sur son hospitalisation

Sylvie Ortega n’a pas dit son dernier mot. Mardi 2 mars 2021, elle était l'invitée de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste" pour tenter de se défendre dans l'affaire qui l'oppose à Loana. Alors qu’elle a maintenu avoir toujours été aux côtés de l’ancienne lofteuse, celle-ci a dû faire face à Eryl Prayer, ce qui a donné lieu à une scène rocambolesque sur le plateau de l'émission. Depuis la Toile se passionne pour cette histoire.

Accusée d’avoir plongé Loana dans le coma en lui administrant des médicaments en plus de lui avoir volé des bijoux et les affaires présentes dans sa valise lors de son hospitalisation le 22 février 2021, Sylvie Ortega s’est emparée de Facebook pour donner sa version des faits. "Non là, ça va trop loin ! Stop ! De une, Loana est partie consciente avec les pompiers de l'hôtel, c'est elle-même à ma grande surprise qui a voulu aller à l’hôpital, elle est partie avec son sac à main et porte-feuille avec ses cartes bleues et papiers en chaise roulante ! Loana n’a jamais été dans le coma !", a-t-elle lâché. En commentaire de sa propre publication, elle dévoile des échanges de messages avec Loana qui auraient eu lieu le jour de son hospitalisation. On y découvre une photo que Loana aurait prise dans le camion des sapeurs-pompiers.

Sylvie Ortega déplore le comportement de Loana

Elle assure ensuite qu’il y avait "le chauffeur en témoin, également la dame de l’hôtel et un des producteurs de Guillaume Garnier qui m’a aidé à ranger les immenses dégâts !". Dans la foulée, Sylvie Ortega assure avoir reçu un appel de Loana "vers 18h30". Consciente, celle-ci lui aurait demandé : "Sylvie, toi, tu es clean. Tu te drogue pas, tu ne bois pas. On va dire que tu m'as donné des médicaments car je refaisais une crise d’angoisse !". Ce à quoi, elle aurait répondu : "Hors de question. Lolo, c’est trop grave !" Dans son message, la veuve de Ludovic Chancel déplore le comportement de Loana : "J’essaie de la remettre physiquement bien. Cheveux 2000 euros offerts par le coiffeur. Dentiste hors de prix offert. J’ai fait ouvrir le dentiste 2 dimanches d'affilés pour elle afin qu’elle ait des dents pour ses tournages". Et de poursuivre : "Résultat dans sa folie elle a balancé son dentier dans des poubelles, et la gentille Sylvie a chercher le dentier dans les dégâts de la chambre ! Et j'en passe… là, honnêtement stop stop !".

Par C.F.