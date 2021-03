Affaire Loana : Sylvie Ortega accusée de vol, elle réplique dans TPMP

Rien ne va plus pour Loana. Alors que l’ancienne candidate de télé-réalité assurait à ses fans être au mieux de sa forme, elle a été internée en urgence le 22 février dernier pour une overdose de GHB. Toutefois, Loana a rapidement démenti, assurant qu’elle avait été aux urgences à la suite d’une intoxication médicamenteuse à cause de Sylvie Ortega. Selon Loana, son amie lui aurait administré une forte dose de médicaments dans le but de la nuire. Dans une vidéo, Loana a par ailleurs annoncé sa décision de se saisir de la justice contre Sylvie Ortega : "Je tenais à rajouter, à l'intention de Sylvie que ma valise est étrangement vide. Il manque de mes bijoux à ma rosace que tu aimais tant jusqu'à mes slips, j'en ai même plus un... J'ai plus de culottes, plus de fer à friser, plus de bijoux, plus rien dans ma valise. Elle est vide, une valise vide. Et tu étais celle qui était à côté de moi dans la chambre d'hôtel. Je vais porter plainte pour vols de tous les bijoux que tu m'as pris dans ma valise".

Invitée sur le plateau de TPMP ce mardi 2 mars, Sylvie Ortega a finalement répondu aux accusations de Loana : "Alors déjà j’ai jamais dit que j’étais sa meilleure amie, j’étais son amie. Loana ça fait 10 ans que je la connais, on a pas les même fréquentations, on est pas du même monde, on est pas du même milieu, par contre à chaque fois qu’elle a eu des bobos, ou des problèmes ou quelque chose j’étais là en tant que psy à l’écouter des heures et des heures, ça c’est une chose (…) On voit bien qu’on a quand même affaire à quelqu’un qui est soi-disant qui vient d’être, qu’on a voulu tuer, mais on voit une femme, on voit qu’elle n’est pas nette, mais on voit quand même qu’elle sait ce qu’elle dit, qu’elle est sous l’emprise de personnes (…) Elle accuse tout le monde de quelque chose". Reste à voir si Loana va répondre à son ancienne amie.

Par Alexia Felix