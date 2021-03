Affaire Loana : Sylvie Ortega Munos réplique après son témoignage accablant à son égard

La guerre entre Loana et Sylvie Ortega Munos n'en finit plus... Les deux femmes ont des versions bien différentes et veulent toutes deux avoir le dernier mot. Le 22 février dernier, Loana a une nouvelle fois été conduite en urgence à l'hôpital après une overdose. Selon Sylvie Ortega Munos, l'ancienne star de télé-réalité a fait une overdose de GHB, ce que Loana a démenti fermement à plusieurs reprises. Tout d'abord, à l'aide d'un communiqué relayé par son ami Eryl Prayer. Par la suite, elle s'est enregistrée en vidéo et a accusé le mannequin espagnol d'avoir voulu "la faire crever". "J'ai pris trop de médicaments. C'était une intoxication. Il n'y avait pas de drogue comme ça a été dit. Juste quelqu'un que je pensais être une amie m'a donné trop de médicaments. J'ai fait plusieurs heures de coma, j'aurais pu y rester. Ma vie a failli basculer", a confié la première gagnante de "Loft Story" ce lundi 8 mars dans les colonnes du Parisien. La réponse de l'accusée n'a pas tardé à arriver.

"la mythomanie"

À la suite du témoignage accablant de Loana à son égard, Sylvie Ortega Munos a répliqué. Elle a partagé sur ses réseaux sociaux certains de ses messages échangés avec Loana. Pour sa défense, elle a décrit son ancienne acolyte comme "une camée atteinte d'une maladie dangereuse qui s'appelle la mythomanie." Dans ces échanges révélés au grand jour, la mère de Mindy demande à Sylvie Ortega Munos de lui donner des médicaments. "Tu n'as pas un Imovane mon infirmière d'amour ?", a écrit Loana. La veuve de Ludovic Chancel prend également pour cible Nicolas, le "meilleur ami de Loana". Si selon elle, il n'est pas son petit-ami "au grand désespoir de Loana", cette dernière l'accuse d'être d'une "mauvaise influence". "Bravo d'avoir pour objectif d'ouvrir un club discothèque quand on n'est pas équilibré ! Est-ce bien raisonnable pour elle?" s'est-elle interrogée. Les tensions sont loin de s'apaiser.

Par Solène Sab