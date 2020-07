Affaire Matzneff : pourquoi l’adjoint d’Anne Hidalgo est menacé de suspension

En janvier dernier, avec la sortie de son livre "Le Consentement", Vanessa Springora a fait des révélations sur la relation qu'elle a entretenue étant jeune avec Gabriel Matzneff. Dans son ouvrage, elle raconte l'emprise que l'écrivain a exercée sur elle quand elle avait 14 ans, et lui 50 ans. "Il y a eu des alertes, mais aucune tentative pour mettre fin à cette histoire. J'allais au collège quand on s'est rencontré, puis au lycée. Il venait tous les jours me chercher, mais personne n'a jamais réagi", confiait-elle le 3 janvier dernier sur les ondes de France Culture.

Avec l'éclatement de la polémique, des voix s'étaient levées pour réagir. Ainsi, Bernard Pivot était sorti de son silence, pointé du doigt pour s'être montré complaisant à l'égard de Gabriel Matzneff lorsqu'il l'avait reçu en 1990 dans son émission "Apostrophes". Frédéric Beigbeder avait lui aussi réagi, confiant au Parisien qu'il se sentait "morveux".

Une nomination qui ne passe pas

Ce mardi 21 juillet, l'affaire Gabriel Matzneff revient sur le devant de la scène. En effet, la suspension de Christophe Girard, adjoint à la Culture d'Anne Hidalgo, a été demandée par le Groupe écologiste, membre de la majorité municipale. Ces élus reprochent à l'homme politique ses "liens" avec l'écrivain, accusé de pédophilie. Ils estiment qu'il "ne peut pas rester en poste", a relayé BFMTV. "Je ne comprends pas comment des féministes, comme des adjointes, comme la maire de Paris elle-même, peuvent prendre le risque d'avoir une nouvelle fois Christophe Girard comme adjoint. Ce que l'on demande, c'est à la fois la suspension immédiate de Christophe Girard et une enquête à ouvrir au sein de la ville de Paris, pour vérifier qu'aucun moyen de la ville n'a été mis à disposition de Gabriel Matzneff ou de sa valorisation", a expliqué Raphaëlle Rémy-Leleu, élue écologiste au Conseil de Paris.

En mars dernier, Christophe Girard a été entendu par la justice "en qualité de témoin dans l'enquête pour viols sur mineurs visant l'écrivain", ont précisé nos confrères. "Les enquêteurs s'intéressaient au soutien financier dont l'écrivain a bénéficié dans les années 80 de la part de la maison Yves Saint Laurent, dont Christophe Girard était le secrétaire général", ont-ils poursuivi. Si Christophe Girard a été soutenu lundi 20 juillet par Emmanuel Grégoire - le premier adjoint d'Anne Hidalgo - un rassemblement en marge du Conseil de Paris est prévu ce jeudi 23 juillet devant l'Hôtel de ville avec pour mot d'ordre : "Pas d'adjoint à la culture du viol". Il est prévu que les signataires de la lettre adressée à Anne Hidalgo soient présents aux côtés d'associations féministes.

Par Non Stop People TV