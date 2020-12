Affaire Michel Zecler : Eric Zemmour défend les 3 policiers

Eric Zemmour est une nouvelle fois au coeur d'un scandale sans précédent. Le polémiste n'a pas sa langue dans sa poche et dit haut et fort ce qu'il pense. Ce lundi 30 novembre, l'animateur de Cnews a donné son avis bien tranché sur l'affaire Michel Zecler, le producteur de musique qui a été roué de coups par trois policiers. Si cette histoire, et notamment les vidéos ont choqué tout le pays, ce n'est pas le cas d'Eric Zemmour. Dans "Face à l'info", il a soutenu et défendu les trois hommes policiers en précisant que Michel Zecler avait surement ses tords. Il a démarré : "Ce Michel Zecler n’est pas un perdreau de l'année. On découvre qu’il a plusieurs délits et années de prison à son actif..."

"Je pense que les policiers ont eu peur"

Eric Zemmour a poursuivi pour justifier l'acte des policiers : "Je pense que les policiers ont eu peur. Je vois mal des policiers se lever un matin et se dire 'tiens, je vais briser ma carrière et je vais taper un type, noir de surcroit, comme ça ça va faire une belle émotion, ça va être formidable.' Non ! Il y a eu un engrenage. Manifestement ils ont eu peur, manifestement, ils ont paniqué. Ça ne veut pas dire qu'ils ont eu raison. J'essaye de comprendre." Il a par ailleurs expliqué, en colère : "Je déteste ce lynchage de 3 pauvres garçons qui doivent être effondrés, qui vont perdre leur boulot et être condamnés. Ils ont été lynchés par tous les réseaux sociaux, la France entière et même le président de la République." Cette prise de position a suscité l'effroi de nombreux internautes.

Par Solène Sab