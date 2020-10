Affaire Mila : après la réponse de Nabilla à Patrick Cohen, Raphaël Enthoven s’en mêle

Cette semaine, l’un des éditos de Patrick Cohen dans l’émission "C à vous" sur France 5 évoquait l’affaire Mila. Le journaliste s’en est pris à Nabilla, accusant la star de télé-réalité de l’avoir "vomie dans un tweet". Pour rappel, en janvier 2020, une adolescente de 16 ans prénommée Mila avait qualifié l’islam de "religion de merde" sur les réseaux sociaux. Ses propos ont suscité des milliers de réactions, dont celle de Nabilla qui avait répondu avec des emojis qui vomissent. Mila a été menacée de mort et de viol après la diffusion de sa vidéo polémique.

Raphaël Enthoven s’attaque à Nabilla

Sur Twitter, Nabilla a répondu à Patrick Cohen ce vendredi 23 octobre 2020. "Chers journalistes et détracteurs, je n’ai pas vomi sur cette jeune femme mais sur ses propos qui m’ont énormément blessée, moi, mais aussi les musulmans du monde entier. Respectons les croyances des autres, sans porter aucun jugement de valeur. Condamnons tout acte extrémiste !", a posté Nabilla. Son tweet a suscité la réaction de l’écrivain Raphaël Enthoven. "Vous avez dégueulé des dizaines de milliers de fois sur une jeune femme qui était (et reste) menacée de mort pour des propos qu’elle avait le droit de tenir. Et vous nous parlez du respect qu’on se doit les uns aux autres. #jesuisMila #nabilla", a estimé Raphaël Enthoven. Eric Naulleau, chroniqueur de l’émission "Balance Ton Post" et animateur de l’after de BTP sur C8, a également réagi après le tweet de Nabilla. Avec ironie, Eric Naulleau a déploré : "On vit décidément une époque formidable".

Vous avez dégueulé des dizaines de milliers de fois sur une jeune femme qui était (et reste) menacée de mort pour des propos qu’elle avait le droit de tenir. Et vous nous parlez du respect qu’on se doit les uns aux autres. #jesuisMila #nabilla https://t.co/W7MWCbNCc7 — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) October 23, 2020

Quand Mila donnait envie de vomir à Nabilla. On vit décidément une époque formidable. @Nabilla #JeSuisMila pic.twitter.com/sf9xJcGh0f — Eric Naulleau (@EricNaulleau) October 20, 2020

Par Matilde A.