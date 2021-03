Affaire Olivier Duhamel : comment Camille Kouchner a appris que son frère avait été violé

C'est le 7 janvier dernier que le scandale éclate. Camille Kouchner, fille de Bernard Kouchner sort le livre "La Familia Grande". Dans ce dernier, l'avocate de 45 ans dénonce les agissements incestueux de son beau-père, Olivier Duhamel. Le politologue a abusé du frère jumeau de Camille Kouchner pendant de longues années. Une enquête est en cours par la brigade de protection des mineurs. Le livre de Camille Kouchner aura permis une importante libération de la parole. Coline Berry a avoué avoir trouvé le courage de parler des actes incestueux subis par son père après la lecture du livre.

"C'est la question qui me hantera toujours"

Invitée au micro de France Inter ce mardi 16 mars, Camille Kouchner a livré encore plus de détail sur l'affaire. Elle a tout d'abord révélé que c'est la mort de sa mère qui lui a donné le courage de briser l'omerta. L'avocate a ensuite révélé la manière dont son frère lui avait dévoilé ce lourd secret qu'ils ont gardé que pour tous les deux pendant très longtemps. "Tout le monde l'a su bien plus tard. Moi je savais parce que mon frère me l'a dit. Il a eu le courage de me le dire. Il a eu plus tard le courage de le dire à ma mère. J'étais la première et la seule pendant très très longtemps. Mais pour rien au monde, je voudrais le culpabiliser de me l'avoir dit. C'est arrivé par la faute d'un autre et pas par sa faute à lui. Il me l'a dit, et il attendait quoi de moi... C'est la question qui me hantera toujours".

Par J.F.