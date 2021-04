Affaire Pierre-Jean Chalençon : un serveur fait des révélations sur un dîner clandestin

Qui a participé aux dîners clandestins chez Pierre-Jean Chalençon ? Dans un reportage du 19.45 de M6 le 2 avril, des images de repas luxueux organisés dans des lieux privés et en méprisant les restrictions sanitaires ont provoqué la polémique. Accusé d'avoir organisé des soirées illégales dans son Palais Vivienne, Pierre-Jean Chalençon a d'abord démenti avant d'affirmer la présence d'"au maximum une vingtaine de personnes" passées durant la soirée, dans "Morandini Live" ce mercredi 7 avril. Mais l'identité des invités est toujours un mystère. Alors qu'une enquête a été ouverte par le procureur de Paris, des rumeurs persistantes sur la présence d'un homme politique ont circulé. Pierre-Jean Chalençon a assuré ne pas avoir reçu de ministres "depuis la fin de ce confinement". Mais un serveur qui aurait travaillé lors du dîner clandestin au Palais Vivienne, a fait des révélations dans TPMP ce mercredi 7 avril.

Un animateur et un chroniqueur

Resté anonyme, le serveur dont le prénom a été modifié, a affirmé la présence d'un homme politique. "C'est une personne qui a des cheveux gris", a-t-il précisé en assurant à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un politique en activité. Le jeune homme qui se fait appeler "Bruno", a assuré avoir "animateur qui a bercé [son] enfance et un chroniqueur qui travaille encore en ce moment sur le service public". Il a également dévoilé le déroulé de la soirée : "Vers 20h30, 21 heures, c'est là où vraiment la salle était pleine, je dirais une quarantaine de convives, plus les serveurs - on était 5 -, plus les gens en cuisine". Il ajoute qu'en dehors de quelques personnes en cuisine, les serveurs et les invités ne portaient pas de masques.

Par Marie Merlet